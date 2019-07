Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a anuntat luni ca va refuza cererile de azil depuse la granita de sud de catre migrantii care nu au solicitat statutul de refugiat in Mexic sau intr-o alta tara prin care se poate ajunge in SUA, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Statele Unite sunt generoase, dar complet…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramâna în țara lor natala, în contextul unui nou val de critici în ceea ce privește modul în care președintele gestioneaza criza…

- Realitatea cruda a crizei migrantilor ce se acutizeaza pe zi ce trece la granita sudica a Statelor Unite cu Mexicul a fost suprinsa intr-o fotografie coplesitoare in care apar trupurile inecate, ramase nedespartite, ale unei fetite si tatalui sau, relateaza The Guardian.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, marti, ca Garda Nationala are dreptul legal de a retine migranti la granita cu SUA insa nu a primit ordine in acest sens, relateaza Reuters potrivit news.ro.Raspunzand la o intrebare cu privire la fotografii in care ofiteri ai Garzii…

- Mexicul a trimis aproape 15.000 de polițiști și militari la granița cu Statele Unite, în cadrul acordului încheiat cu Washingtonul pentru a frâna imigrația ilegala, a anunțat luni ministrul Apararii, Luis Cresencio Sandoval, citat de AFP."Avem o amplasare totala, între…

- Un scandal de proporții a izbucnit zilele acestea in Statele Unite dupa ce Carlos, un adolescent de 16 ani, a murit, luni, intr-un centru de detenție de la granița cu Mexicul. Este al cincilea minor care iși...

- Madonna l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu a actionat in legatura cu controlul armelor de foc, afirmand ca seful statului american este in schimb "prea concentrat pe zidul de la granita cu Mexicul", relateaza miercuri Press Association. Intr-un interviu acordat British Vogue,…

