- Ne confruntam zilnic cu blocaje emoționale, boli, traume, probleme de relaționare, fara sa știm ca nu toate ne aparțin, ci sunt preluate de la parinți sau chiar de la generațiile de dinainte. Constelațiile Familiale ne ajuta sa descifram cine suntem cu adevarat. Fara a intra in sfera ampla a psihologiei…

- Grav accident de munca petrecut marti, in comuna Dumbravita, judetul Timis. Un barbat de 44 de ani a murit strivit de o grinda de beton care s-a prabusit peste el, in timp ce o manevra. Accidentul...

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher continua sa fie critica. O echipa de jurnaliști a publicației ”Las 2 Orillas” a facut dezvaluit informații infioratoare despre cum arata in prezent fostul pilot de Formula 1. In varsta de 49 de ani, acesta are o greutate de doar 45 de kilograme,…

- Barbatul de 46 de ani conducea o motocicleta pe care era si fiul in varsta de 22 de ani. La un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, motocicleta s-a rasturnat, iar cei doi au fost aruncati la cativa metri distanta. Barbatul in varsta de 46 de ani a fost proiectat intr-un stalp…

- Actrița Aimee Iacobescu povestea intr-un interviu ca nu a fost casatorita niciodata. Ea a dezvaluit atunci și de cine a fost indragostita. Actrița Aimee Iacobescu, care a incetat din viața la varsta de 71 de ani , a fost invitata intr-o emisiune de televiziune in urma cu cațiva ani. Vedeta a venit…

- Atacantul a primit vestea trecerii la cele vesnice a fostului sau antrenor in cantonamentul echipei nationale dinaintea meciului de marti cu Suedia de la Craiova. „Vestea m-a intristat enorm chiar daca stia ca de ceva vreme nu se simtea deloc bine. Mai exista bucuria de a-l vedea mergand…

- Tragedie in muntii Alpi din Franta. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit in urma unei avalanse. Victimele, in varsta de 57, si respectiv, 58 de ani, erau la schi.Presa locala scrie ca incidentul s-a produs la o inaltime de trei mii de metri.

- Colonelul Arnaud Beltrame s-a oferit sa fie el ostatic in locul unei femei, cand un extremist de origine marocana a lansat teribilul atac armat intr-un supermarket din Trebes, dezvaluie publicatia britanica The Sun.Polițistul și partenera lui, Marielle, au spus ”da” intr-un spital din Carcassonne,…

- Intr-un interviu, Karym a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia pentru ca „ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist din Romania", spune tanarul artist. Artistul a vorbit si de momentul greu din cariera lui, atunci cand a vrut sa renunțe la muzica…

- Liderii Coalitiei pentru Familiei si ai Platformei civice Impreuna au transmis un mesaj cu ocazia evenimentului "Marsul pentru viata", care are loc sambata, 24 martie, in 300 de localitati din Romania si Republica Moldova:Viața pe acest pamant apare din iubire: iubirea dintre un barbat și…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Iubit de unii, criticat de altii, fizicianul britanic Stephen Hawking este unul dintre cei mai mari oameni de stiinta din istorie. A trait mai mult decat credeau medicii si a lasat lumii o bogata colectie de lucrari.

- Vladimir Cosma, celebrul dirijor roman, a fost premiat de Institutul Cultural Roman la Salonul Carții de la Paris. Institutul Cultural Roman a acordat, in premiera, distincții de onoare unor personalitați de origine romana din Franța care au contribuit, prin toata activitatea

- Inainte sa fie casatorita cu Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ori Brad Pitt, Angie a avut o viața amoroasa tumultuoasa. Prima relație a avut-o la 14 ani, iar, peste ani, Angelina a descris-o ca fiind „la fel de intensa precum un mariaj”. Asta și pentru ca și-a amenințat mama ca renunța la școala…

- „Accident grav! A intrat cu mașina intr-un cap de pod la Draguțești”, sau ”Tragedie! Tanar mort, dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod la Draguțești”, sunt doar niște titluri din media locala pe care autoritațile din Gorj le trec cu vederea. Unii așa ziși responsabili nici nu le vad, dimineața,…

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- Marti dimineața știrea falsa despre Ionela Prodan cu titlul "Tragedie! Ionela Prodan s-a stins din viața pe masa de operație la varsta de 70 de ani" a circulat pe internet și a fost distribuita masiv pe rețelele de socializare.

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- Trei schiori si-au pierdut viata si patru au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de avalansele produse in acest weekend in sudul Elvetiei, au informat duminica surse din cadrul politiei, potrivit AFP, citat de Agerpres.ro.

- Dubla tragedie la Exatlon! Au fost ingenuncheate de durere: ”A murit!” Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile si au dat frau liber emotiilor. Exatlon: Intrebati cine ar fi persoana din viata lor pe care…

- Baiețelul lui Andrei Ștefanescu a implinit 1 an, iar artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Ayan a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali ai tatalui sau. „Astazi este ziua lui Ayan, ființa care ne-a schimbat viața, baiețelul meu iubit și cea mai mare bucurie pe…

- Secretele unei casnicii de lunga durata. Ion și Gherghina Hultoana sunt impreuna de jumatate de veac. Se iubesc și se respecta și acum. Nu au avut crize de gelozie și nici nu s-au sufocat unul pe altul. Au fost cei mai buni prieteni, inainte de toate. Intr-o societate care te invața ca o casnicie se…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Ultima decendenta a familiei Muresianu, Lucia Hortenzia Otilia Victoria Bunaciu, director onorific al Muzeului Casa Muresenilor Brasov s a stins din viata la varsta de 95 de ani. Potrivit unui mesaj postat de Muzeul Casa Muresenilor Brasov, Lucia Bunaciu a fost fiica Luciei si a lui Iulian Bene si a…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli.

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- Trei schiori au murit intr-o avalanșa produsa in Franța in munții Prinei. Cei trei au fost ingropați de o zapada intr-o zona in afara pistei, spun oficialii francezi citați de BBC News. Cei trei barbați francezi, in virsta de 29 de ani și doi de 38 de ani, au disparut miercuri noaptea in stațiunea Cauterets…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Este doliu in lumea sportiva! Australianul Jarrod Bannister a murit subit, joi (8 februarie), la doar 33 de ani. Atletul a fost gasit mort in apartamentul sau din Olanda. Sportivul era detinatorul recordului national al Australiei la aruncarea sutitei, cu o performanta de 89, 02 metri, stabilita in…

- La 50 de ani, dupa o viața sentimentala foarte tumultuoasa, Pamela Anderson pare ca și-a gasit fericirea alaturi de noul ei iubit. Cei doi sunt impreuna din mai 2017, iar de curand Pamela a parasit Statele Unite și s-a mutat alaturi de partenerul ei in Franța. Barbatul din viața actriței este Adil Rami,…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Judoka Teddy Riner, in varsta de 28 de ani, multiplu campion olimpic si mondial, a devenit, joi, ambasador UNICEF pentru Franta. “Am fost mereu preocupat de ce i se poate intampla unui copil. Nu putem ramane nepasatori in fata faptului ca peste doua milioane de copii nu supravietuiesc primelor luni…

- Mai puțin de 50 de kilometri ii despart pe membrii familiei Zidariu de civilizație, insa cele patru suflete iși duc traiul intr-o casa ce sta sa cada, in condiții greu de imaginat pentru secolul XXI. Singurul venit il reprezinta banii din alocațiile a trei dintre minori, iar din cand in cand, baiatul…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- Tragedie uriașa in statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat intr-un rau, forțele de salvatori au intervenit mult prea tarziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in urma acestui accident cumplit. Deocamdata se cunoaște doar faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua dintre persoanele decedate se aflau intr-o masina,…

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- Carla Marangoni, cea mai batrâna medaliata olimpica din lume, a încetat joi din viata la Pavia, în nordul Italiei, la vârsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI). Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928…

- Un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata pe strada Sararie dupa ce a intrat brusc in stop cardio-respirator. O femeie care trecea prin zona a incercat sa-i salveze viata si a inceput ea singura manevrele de resuscitare pana la sosirea unui echipaj SMURD. Manevrele au fost continuate si pe drumul spre…

- 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Tunisia, Israel, Maroc și 5.683 sunt cetațeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Italia, Spania și Bulgaria. Principalele scopuri pentru care strainii si-au stabilit resedinta pe teritoriul…

- Certat cu legea, a mers sa fure lemne. Cu masina, desi nu avea permis Desi se afla sub control judiciar, un tanar din Cluj s-a dus sa fure lemne cu masina. Nu avea nici permis. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din cercetari a rezultat ca, la începutul lunii ianuarie, cel în…

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Criticul literar Dan-Silviu Boerescu va vorbi LIVE pe Antena3.ro și pe Jurnalul.ro cu jurnalista Lorena Burlacu despre cea mai noua carte a sa, "Viața amoroasa a lui CEAUȘESCU și a familiei lui ...

- Boala nu iarta pe nimeni și pare sa domine calea oamenilor buni și plini de viața. Holly Butcher era acea tanara care iți insenina ziua atunci cand o intalneai. Apropiații spun ca incerca mereu sa ii faca fericiți pe oamenii din jurul ei.