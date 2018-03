Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete", i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, pe o rețea de socializare. Dupa ce a aflat, din presa, ca tatal lui Karym sufera de aceași boala de care a murit cantareața Denisa Raducu, Celia a reacționat imediat…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Un tanar din Craiova a iesit aseara pe strazile din oras sa schieze si a facut senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta.

- Jurnalista TVR Andra Gavril a marturisit, intr-o postare emotionanta pe pagina sa de Facebook, experienta terifianta prin care a trecut atunci cand a fost batuta in mod salbatic de fostul sau partener de viata. Desi nu ii face public numele, Andra Gavril subliniaza ca barbatul violent la care face referire…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Dani Sirbu, un tanar profesor timișorean, care le preda copiilor inotul, continua și in aceasta luna campania de donare de sange ”Viața din sangele meu” The post Continua campania de donare de sange inițiata de un tanar timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- Pe Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, il știe toata lumea, insa femeia care-i este alaturi de ani de zile a preferat sa ramana in umbra și sa fie o prezența discreta in peisajul monden autohton. Cu toate ca ii leaga o poveste de dragoste ce are inceputurile in urma cu mai mulți ani și, pe deasupra,…

- Google a lansat, pe unele piete emergente, aplicatia Gmail Go. Aceasta este o versiune „Lite” a celei originale. Gmail Go ocupa putin spatiu in telefon - are doar 9,5 MB. Prin comparatie, Gmail ocupa aproximativ 25 MB. Aplicatia fost gandita pentru smartphone-uri cu putin spatiu de stocare si hardware…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai…

- De curand, postarea unui tinere din Scoția a impresionat sute de mii de utilizatori Facebook din intreaga lume. Kimberley Mcphillips a atras atenția asupra unei probleme care i-a intristat peste masura pe cei din familia sa. Ea a povestit cum, pe 24 august 1990, verișorul ei de trei ani, Jamie, a fost…

- Intr-o lume in care avem toate șansele de a comunica, suntem singuri. Intr-un univers al tehnologiei, ajungem sa mimam sentimentele. Intr-un prezent al globalizarii, avem din ce in ce mai puțin timp pentru noi.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in…

- Un adolescent din Ploiești a fost umilit dupa ce a cedat locul in autobuz unei femei in varsta. Baiatul, care vrea sa ramana anonim a relatat intreaga intamplare pe pagina de Facebook a publicației observatorulph.ro. Dupa ce a cedat locul unei femei in varsta in autobuzul 40, adolescentul a fost umilit…

- Valentin Bosioc, bocșeanul campion Musclemania și antrenorul personal al celebritaților, a devenit oficial cel mai urmarit sportiv roman de pe Facebook. Invitat recent in studiourile Televiziunii Romane, in cadrul emisiunii 1Matinal, Valentin Bosioc a dezvaluit puțin din secretele sale. Sportivul…

- Adrian Vințan, un tanar de 31 de ani din Alba Iulia, are nevoie de solidaritatea oamenilor. Acesta a fost diganosticat cu melanom malign metastazic, iar dupa mai multe incercari de a se vindeca, singura șansa ramasa pentru a lupta cu boala ar fi tratamentul cu medicamentul IPILIMUMAB, iar costul este…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- Toata lumea ar fi trebuit sa stie pana acum ca muscatul dintr-o baterie de smartphone este un lucru destul de periculos, mai ales daca avem in vedere cazurile in care acestea mai au obiceiul sa explodeze de la sine. Un tanar din China este...

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie". Avem acum posibilitatea de a publica „povesti" asemeni Snapchat si Instagram, avem posibilitatea de a juca diverse jocuri si alte capabilitati…

- Un tanar care se autointituleaza „Colonelu Morteni” a scris un mesaj pe Facebook, in care a amenintat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Barbatul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a facut anuntul, iar ulterior, pe contul de Facebook al barbatului a aparut…

- Justin Rosenstein, inginerul de la Facebook care a creat butonul „Like”, este unul dintre specialistii in tehnologie care trag un semnal de alarma in legatura cu pericolul social media. Managerul de 34 de ani sustine ca aceste probleme trebuie discutate acum, cat mai traieste ultima generatie care-si…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Un accident mortal s-a petrecut miercuri dimineata in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de…

- Cu toate ca mulți ani de zile Andreea Raicu a evitat sa iasa din casa nemachiata de frica paparazzilor, iata ca vedeta a demonstrat ca și-a vindecat aceste frici, ba mai mult, și-a acceptat cu zambetul pe buze nu doar calitațile, ci și defectele. Ca dovada, Andreea Raicu a publicat o fotografie pe Instagram…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- Câteodata, chiar și cei care ne ajuta pe noi, profesioniștii Poliției Române, au nevoie de sprijinul nostru. Alina este unul dintre ei, are doar 28 de ani și este unul dintre specialiștii în operațiuni speciale, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna cu o soluție, atunci…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Noutațile de la Facebook, pentru finalul anului 2017. Facebook a anuntat ca isi va modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile. Atat paginile, cat si utilizatorii individuali care…

- Inca o pierdere pentru Republica Moldova! La doar 76 de ani, doctorul habilitat in medicina, profesor universitar, laureat al Premiului Național in domeniul sanatații, Constantin Etco, a plecat la cele vesnice noaptea trecuta, noteaza NOI.md. Desprea aceasta a anuntat purtatorul de cuvint al Spitalului…

- Oamenii intra și ies din viața noastra cu o repeziciune neinchipuita. Unii sunt pastrați pentru totdeauna in inimile celor care i-au cunoscut, alaturi de care au trait și carora le-au imbogațit existenta. Se spune ca ce facem pentru noi moare odata cu noi, iar ceea ce facem pentru alții traiește veșnic.…

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.

Liderul deputaților PMP, Eugen Tomac, susține pe Facebook ca manifestația de aseara din Piața Victoriei nu a avut alt scop decat sa-l reinventeze politic pe „indecisul" Dacian Cioloș. Totodata, Tomac dezvaluie culisele inființarii "supercomisiei" Iordache.