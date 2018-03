Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…

- Viața a fost extrem de dura cu Josh, insa nu s-a lasat invins, iar acum a devenit, fara doar și poate, o adevarata sursa de inspirație pentru orice persoana, intrucat a dovedit ca este puternic.

- Pentru Amy Saunders, de 27 de ani, ultimii 18 ani au fost cei mai crunți din viața sa. Tanara s-a luptat cu o forma severa de acnee, care i-a distrus viața. Niciun tratament nu funcționa și intrase in depresie. Ceea ce nu știa de fapt e ca totul pornea din interior. Abia dupa ce a... Read More Post-ul…

- Un barbat din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri…

- Este prima femeie din China inclusa in topul celor mai bine platite modele si singura asiatica ce a defilat pentru Victoria's Secret. Cu toate acestea, Liu Wen nu si-a dorit niciodata sa devina model.

- Dupa ce s-a calificat in sferturile UEFA Champions League, Barcelona a primit o vizita surpriza. Catalanii au primit vizita modelului Barbara Palvin, 24 de ani. Nascuta in Ungaria, Barbara este model Victoria's Secret și este o fana declarata a catalanilor. Aceasta s-a intalnit cu președintele clubului,…

- Bridget Malcolm, un model australian in varsta de 26 de ani, a facut o postare pe blogul ei in care povestește cat de greu i-a fost sa se impace cu formele ei intr-o industrie in care mereu i s-a spus ca trebuie sa mai slabeasca.

- CFR Cluj, doi oameni intre cei mai buni marcatori ai Ligii 1 Noile achiziții, George Țucudean și Alex Ionița, se situeaza in topul golgheterilor campionatului. Dupa ce a deschis golul în partida cu Poli Iași, atacantul transferat de la Viitorul a ajuns la cota 13 în acest sezon…

- Surorile Katharina și Alexandra Andresen dețin și anul acesta prima poziție din topul Forbes al celor mai tineri miliardari ai lumii cu o avere estimata la 1,4 miliarde de dolari, fiecare, scrie Daily Mail. Tinerele din Norvegia au mostenit averea de la tatal lor, Johan F. Andresen. Cele doua tinere,…

- David Beckham, flirt cu unul dintre cele mai dorite modele. Internautii spun ca fostul fotbalist ar fi avut mai mult decat o intalnire accidentala cu Bella Hadid, dupa ce au aparut in presa cateva imagini cu cei doi.

- Conform revistei Forbes, Donald Trump a coborat 222 locuri in topul miliardarilor, cu averea sa scazand de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde. Forbes precizeaza ca motivele care au cauzat scaderea...

- Lumea modellingului este atenta mereu la noi talente. Nu de puține ori am auzit de modele care au devenit cunoscute mai intai pe Instagram, iar apoi au avut lumea la picioarele lor. Se știe ca rețelele de socializare sunt o metoda ideala și ieftina de promovare a imaginii. Așa s-a aflat de frumusețea…

- Sunt mii de modele frumoase și faimoase pe Instagram. Shudu zici ca le intrece pe toate. Are deja 40.000 de urmaritori pe Instagram și a creat o mulțime de controverse. Este intr-adevar extrem de frumoasa, insa ascunde un mare secret. Acesta sa fie cel care i-a adus celebritatea?

- Au trecut doar doua saptamani de cand soția solistului formației ”Maroon 5” a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Insa, Behati nu a pierdut timpul! S-a luptat sa-și recapete silueta de odinioara, pe care o afișa pe podiumurile show-urilor Victoria`s Secret. Așa arata Behati la doua saptamani…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Sunt atat de multe modalitați prin care tinerii se pot distra, incat uneori ramanem surprinși de noile alegeri ale acestora, mai ales daca avem de-a face, printre multe altele, cu tineri ce indragesc jocurile de noroc. Și este foarte posibil ca de nenumarate ori sa ne fi facut opinii și pareri greșite…

- Gabriela Isadora, tanara din Targu Mureș care traiește intr-o casuța pe roți, vrea sa experimenteze fenomenul „tiny house”, popular in numeroase țari din lume. Spune ca un astfel de trai se potrivește celor care iubesc libertatea și care nu pun atat de mult accent pe marimea spatiului in care traiesc.…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Viața economica a orașului Teiuș se dezvolta de la o luna la alta. Potrivit primarului Mirel Halalai, la nivelul orașului iși desfașoara activitatea contribuabili importanți la bugetul local, cum sunt, spre exemplu, companiile ce produc materiale de construcții sau incalțaminte in sistem lohn. Alaturi…

- In anul 1467, Stefan cel Mare a purtat un razboi dur cu regele Ungariei, Matei Corvin, incheiat cu victoria moldovenilor. Batalia este povestita de umanistul italian Antonio Bonfini, care o descrie ca fiind extrem de sangeroasa.

- A ajuns acasa mai devreme, insa nu se aștepta ca acest lucru sa-i schimbe radical viața. Barbatul a intrat in dormitorul partenerei de viața și a aflat cel mai murdar secret al acesteia. In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat.Dar nu…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Prezentatoarea de televiziune Oana Cuzino impresioneaza cu look-ul sau oriunde apare. Vedeta și-a dezvaluit cateva dintre secretele de frumusețe. Oana Cuzino, adepta unui stil de viața cat mai sanatos , este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane. Oana Cuzino, care in anul 2014 se…

- Actorul Dragoș Bucur a facut prima sa declarație dupa ce s-a aflat ca nu mai prezinta emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV. El a și explicat care au fost motivele pentru care a renunțat. Dragoș Bucur a prezentat, timp de mai multe sezoane, emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, insa acum…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Videoclipul piesei “You Are The Reason” a adunat in cateva zile de cand a fost lansat peste 16.000.000 de vizualizari pe YouTube si a ajuns instant in topul celor mai vizualizate videoclipuri din Romania. “Am scris aceasta piesa pentru a multumi persoanelor speciale din viata noastra care ne fac viata…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Huawei și-a consolidat prezența pe segmentul de smartphone-uri în 26 de piețe din regiunea CEE&Nordic, din Stockholm și pâna în Atena, înregistrând o creștere a vânzarilor de la an la an cu peste 20% mai mare. “Huawei și-a consolidat…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- Andreea Tivadar este gravida in luna a noua. Bruneta, care se afla in Israel nu a vorbit despre cel mai important moment din viața ei, iar despre copil au știut doar apropiații. Andreea Tivadar și-a ascuns burtica de ochii curioșilor, iar faptul ca este foarte slaba, a ajutat-o mult. Manechinul va naste…

- Andra a primit anul 2018 cu o noua schimbare de look. Indragita artista a postat o imagine pe pagina ei de Instagram unde apare in toiul petrecerii, inchinand un pahar de șampanie și fiind imbracata cu o haina argintie sclipitoare, scrie spynews.ro Desigur, schimbarea de look apare la nivelul parului,…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Vin Diesel a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari anul acesta. A opta parte a seriei "Fast and the Furious", "Fate of the Furious", lansata in aprilie, a avut incasari de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Aceeasi franciza il are in distributie si pe Dwayne Johnson, care ocupa…

- Doutzen Kroes se menține și la 32 de ani printre cele mai bine cotate manechine ale lumii. "Ingeraș" al casei Victoria's Secret, splendida olandeza (1,79 m, blonda cu ochi albaștri) e o fanatica a sportului. Nu trece o zi fara ședințele de inot, alergare și gimnastica. Este la fel de senzuala și in…

- Isabela Khair Hadid, cunoscuta sub numele de Bella Hadid este unul dintre cele mai apreciate modele Victoria s Secret. Are milioane de fani in intreaga lume si tinere de pe tot mapamondul o invidiaza pentru frumusetea ei.