- Iisus tace, pentru ca și Adam a tacut intr-un somn adanc atunci cand Dumnezeu i-a scos din coasta femeia și a pus-o langa el, ca dimensiune sacramentala a familiei, și a spus: “Iata, acum os din oasele mele si carne din carnea mea; aceasta se va chema femeie.” Și tace Adam, nedandu-și cu parerea fața…

- Daca il iei pe poetul Mihai Eminescu și arunci o privire in filosofia Scrisorii I , care este un fel de Biblie Filosofica, acolo vorbește de toata Cartea Facerii și de toata Ințelepciunea lui Dumnezeu. Intr-una dintre parțile ei, spune așa: “Lumea asta-ntreaga e o clipa suspendata, / Ca-ndaratu-i și-nainte-i…

- “Lupta noastra nu este impotriva carnii (a trupului) și a sangelui, ci impotriva domniilor și a stapaniilor intunericului acestui veac.” (Epistole) “Toata viața noastra este o lupta și o ispita!” Viața omului pe pamant e o veșnica lupta cu vicleniile diavolului! Rabdarea este o virtute și o binecuvantare…

- Cuvantul ateism inseamna mult! Ca sa fii ateu trebuie sa ai niste calitati sublime. Ca de exemplu: sa poti nega științific existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teoretic existenta lui Dumnezeu, sa poti nega intelectual existenta lui Dumnezeu, sa poti nega teologic si patristic existenta lui Dumnezeu,…

Daca tu nu postești și te plangi ca ești pacatos, daca tu nu te inchini și spui ca ești pacatos, n-ai vazut biserica in viața ta și ești pacatos, nu ai auzit o rugaciune in viața ta, nu te-ai spovedit niciodata și nu te-ai inchinat seara la culcare…pot sa va spun sincer ca ne-au depașit

- Nu ne putem juca cu Dumnezeu de-a familia! Mai devreme sau mai tarziu, cu totii trebuie sa platim pentru actiunile noastre. Femeia pe care ti-ai construit-o in mintea ta, de tanar, tot ce ai nutrit ca sentiment, ca fapte, ca act fata de femeie, in perceptia ta, in viata ta, in faptele tale, aceea iti…

- Confuzia mare a multor creștini este in a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slabitori, un mod de viața cumpatat, cu viața vegana ori yoghina. Ele au ceva comun, ca forma alimentara, insa, postul bisericii este net superior ca treapta de infranare, avand in componența scopul sacru:…

- Imbraca-te cel mai frumos! Inzorzoneaza-te cel mai frumos! Ingrijeste-te cel mai bine, cu cel mai bun sapun si parfum! Mananca ce vrei tu! Plimba-te unde vrei tu! Adopta ce stil iti place, cat de elegant vrei! Cumpara-ti ce masina vrei! DAR NU UITA SA TE OPRESTI LA ALTAR, LA BISERICA, SA TE SPOVEDESTI…