- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar. Marea Britanie…

- Theresa May ar fi trebuit oricum sa vina cu un asemenea plan prin care sa precizeze cum intentioneaza sa procedeze in continuare, dar intr-un termen de 21 de zile, acesta fiind acum scurtat la numai trei zile. Amendamentul a fost depus chiar de un membru al formatiunii conduse de Theresa May,…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator britanic se opun acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana si ar prefera ca Marea Britanie sa se retraga din Uniune fara un acord, releva un sondaj citat vineri de Reuters. Conform sondajului realizat de YouGov, din 1215 membri ai Partidului…

- Premierul britanic Theresa May se va confrunta cu un vot de incredere in interiorul propriului partid in cursul serii de miercuri. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca au fost depuse suficiente notificari pentru organizarea acestui vot, premierul a ținut un discurs la Downing Street. „Voi contesta acest…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza realizata de Iulian Chifu in contextul votului crucial care urmeaza a fi dat in Camera Comunelor in privința acordului incheiat de Marea Britanie cu UE.Adevarul: Marti are loc cel mai important vot din Parlamentul britanic…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

