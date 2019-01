Stiri pe aceeasi tema

- Nesupravegherea copiilor de catre parinti, destramarea familiilor si curiozitatea adolescentilor sunt principalele cauze ale consumului de droguri in randul tinerilor din judetele Vaslui si Iasi. Declaratia a fost facuta de inspectorul principal de politie, Marius Manea, director al Centrului de Prevenire…

- Seara a doi tineri care incercau sa se „linișteasca” cu ajutorul unor substanțe interzise a fost stricata de polițiștii din Timiș. Cei doi, in varsta de 19 și 23 de ani, au fost prinși in flagrant de oamenii legii din Sannicolau Mare. Tinerii se aflau intr-o mașina staționata staționata pe partea dreapta,…

- Copiii care termina in Timis clasa a opta se viseaza aproape exclusiv la licee teoretice, chiar daca de multe ori nivelul lor de pregatire nu le permite o scolarizare de calitate. Ei evita sa se inscrie in sistemul scolilor profesionale si in cele in sistem dual, care le-ar oferi poate o alternativa…

- Camera de Comerț din Timiș organizeaza o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, cea de iarna. Acesta este ultima ediție a Salonului din acest an. Evenimentul se va desfașura in perioada 14 – 18 noiembrie 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. ”Miercuri iși…

- Aproape ca nu e zi fara sa nu treaca cineva pragul unui centru specializat al Agentiei Antidrog pentru a cere ajutor, iar ceea ce le declara psihologilor de acolo este cu adevarat cutremurator. Libertatea va prezinta marturiile unor consumatori de droguri care au reusit sa scape de dependenta cu ajutorul…

- „Alege viața!”- o ampla Campanie naționala de prevenire a consumului de droguri, lansata astazi de catre Inspectoratul General al Poliției, sub egida Comisiei Naționale Antidrog in parteneriat cu A.O. „Inițiativa Pozitiva”.

- Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucuresti - 9.320 firme (cu 6,07% mai putine fata de primele noua luni din 2017) si în judetele Cluj - 2.462 (minus 8,10%), Timis - 2.365 (plus 5,53%) si Iasi - 2.335 (minus 11,15%). La polul opus, cele mai putine…