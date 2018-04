Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, actrița americana care a interpretat rolul Brendei in serialul Beverly Hills 90210, va fi supusa unor noi investigații medicale pentru cancer, dupa ce rezultatele analizelor au ieșit prost.

- Mihai Morar a postat pe contul de socializare un mesaj amuzant si neașteptat, care a starnit admirația tuturor. Realizatorul tv si de radio recunoaște ca este inconjurat numai de femei. Mihai Morar a postat pe Instagram un mesaj in care recoaște ca pretutindeni este inconjurat de femei, inclusiv acasa,…

- Mesajul lui Justin Bieber de Paște. Starul canadian a transmis pe contul sau de Instagram un mesaj emoționant cu ocazia Paștelor. El a ținut sa le reaminteasca fanilor sai de adevarata semnificație a sarbatorii, invierea lui Hristos, scrie libertatea.ro.

- In timp ce Mariah Carey iși inchiria, luna trecuta, o vila in Beverly Hills cu 25,000 de lire sterline chirie pe luna, sora sa, Alison Carey, duce o lupta grea pentru supraviețuire! Ea e sora renegata a artistei Intr-un interviu recent cu tabloidul ”The Sun”, sora renegata a marii artistei iși deplange…

- Un hacker a spart contul de instagram al vedetei și i-a cerut o suma importanta de bani. Un hacker turc i-a furat identitatea Biancai Dragusanu. Ce mesaj i-a trimis FOTO "Sunt foarte suparata. Mi s-a furat contul de Instagram. Am cerut acum o saptamana sa mi se faca contul oficial,…

- Maria Lascar, sotia medicului Ioan Lascar a murit joi. Conform surselor spynews.ro, Maria Lascar s a stins din viata la varsta de 70 de ani. Maria Lascar a fost la randul sau medic primar ginecolog si si a facut meseria cu pasiune si dedicatie. A fost casatorita cu Ioan Lascar, iar impreuna au avut…

- Angelina Jolie e pregatita sa inceapa o viața noua alaturi de un alt barbat, susține presa americana. Actrița, in varsta de 42 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un agent de imobiliare „chipeș și ceva mai in varsta”, cu care intenționeaza sa se casatoreasca. Acesta ar fi așadar al patrulea…

- Kiko Matthews a demonstrat tututor ca este o invingatoare. Dupa ce a invins cancerul, britanica a doborat un record, devenind cea mai rapida femeie care traverseaza Atlanticul dand la vasle. Acum un an nici nu credea ca va pune vreodata mana pe o vasla. Dar joia trecuta, pe 22 martie, minunea s-a intamplat.…

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Cancerul nu iarta! Nu iși alege victimele și nu ocolește pe nimeni, așa ca prada bolii au cazut, de-a lungul timpului, atat oameni simpli, cat și celebritați. In urma cu trei ani, actrița Shannen Doherty, celebra pentru rolul Brenda din ”Beverly Hills”, a primit cumplita veste: are cancer mamar. A inceput,…

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…

- Angelina Jolie este din ce in ce mai slaba. Surse apropiate vedetei susțin ca aceasta rareori mananca o masa completa, iar de multe ori uita și sa manance. Actrita de 42 de ani cantarește doar 44 de kilograme, mai puțin chiar de fiica sa, Shiloh, susțin voci din anturajul ei. Angelina Jollie are o greutate...…

- Pentru Amy Saunders, de 27 de ani, ultimii 18 ani au fost cei mai crunți din viața sa. Tanara s-a luptat cu o forma severa de acnee, care i-a distrus viața. Niciun tratament nu funcționa și intrase in depresie. Ceea ce nu știa de fapt e ca totul pornea din interior. Abia dupa ce a... Read More Post-ul…

- Un cetatean a fost amendat de catre politisti dupa ce postat un mesaj pe contul sau personal de Facebook Zilele trecute a fost data solutia definitiva in acest caz, care nu a fost in favoarea barbatului. Magistratii au considerat ca nu se poate nega faptul ca retelele sociale, precum Facebook, Instagram…

- Absolut fantastica schimbarea prin care a trecut Shannen Doherty, scrie eva.ro. Pentru un om care a infruntat amenintarea teribila a cancerului, care a trecut prin chinurile radioterapiei si chimioterapiei, dar si prin clipe in care si-a pastrat cumpatul si l-a pierdut cand a fost coplesita de emotii,…

- Dupa mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Cantarețul a confirmat astazi vestea. Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cantarețul in varsta de 25 de ani a anunțat astazi ca s-a desparțit de Gigi Hadid, cu care era…

- CHISINAU, 10 mart — Sputnik. Ziua de 9 martie este deosebit de dureroasa pentru Natalia Gordienko, deoarece pe aceasta data, acum 11 ani, a ramas fara mama. Artista a marturisit ca în acest an a simtit deosebit de acut aceasta pierdere pentru ca a devenit si ea mama. Ea…

- Andreea Esca, mesaj emoționant pentru mama ei, de 8 Martie. Prezentatoare știrilor Pro tv a publicat și imagini cu cea care i-a dat viața, din tinerețe. De Ziua Mamei, Andreea Esca și-a surprins mama cu cele mai frumoase cuvinte, i-a demonstrat inca odata cat de mult o prețuiește și a dezvaluit lucruri…

- Fenomenul Selfie a fost clasificat ca o boala a secolului 21. Selfieurile ne-au invadat conturile de Facebook sa Instagram, sunt preferate de vedete, de prieteni sau chiar de tine. In incercarea de a impartași ceva din starea care insoțește imaginea sau din contra, sa obținem impresii și diferite motivații…

- Serena Williams a aparut recent intr-o reclama Nike cu mesaj foarte puternic feminist: “Nu exista un fel gresit de a fi femeie” – reclama se numeste “Pana vom castiga cu totii”. Reclama a fost difuzata si in seara decernarii premiilor Oscar, pe ecranele din sala, iar Williams demonteaza toate lucrurile…

- Actorul Gheorghe Visu, cel care a dat viata celebrului personaj din serialul ,,Inima de Tigan”, a facut un anunt pe care iubitorii de teatru și film romanesc nu l-au primit cu bucurie. Indragitul actor ajuns la varsta de 66 de ani a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica:…

- Mihaela Radulescu, pe numele de fata, Mihaela Țiganu, a avut de unde sa moșteneasca frumusețea, inteligența, dar și vocabularul bogat: mama sa le deține din plin. Mihaela Radulescu se poate mandri cu o mama cocheta, stilata și foarte discreta. Marilena Țiganu a fost profesoara de limba și literatura…

- Serena Williams va reveni pe terenurile de tenis luna aceasta, la Indian Wells. Pe 1 septembrie 2017 ea a devenit mama, micuta Olympia devenind primul copil al cuplului Serena / Alex Ohanian. Citeste si Serena Williams i-a pus racheta in mana fiicei sale: Olympia serveste pentru al 12-lea…

- Copiii bogati din Mexic îsi etaleaza viata luxoasa pe retelele de socializare. De exemplu, contul de Instagram &"Rich kids of Mexico&" urmareste postarile celor mai bogati adolescenti din capitala New Mexico.

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Simona Halep i-a scris un mesaj pe rețelele de socializare lui Ianis Hagi! Campioana noastra a cautat sa uite de necazurile din ultima vreme, accidentarile dese din acest inceput de an, care a fost foarte bun pentru ea. Simo a inceput sa se uite la fotbal și chiar a indraznit sa-l incurajeze pe Ianis…

- Ianis Hagi a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie in care celebra golul reușit in meciul de luni seara cu FC Botoșani, 2-1, alaturi de mesjaul: "Mult a fost, puțin a ramas. Inca un pas spre play-off". Simona Halep, prima declaratie despre COPIL si RETRAGEREA din circuitul WTA…

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Activistul ecologist Kavous Seyed-Emami, arestat pe 24 ianuarie in Iran, a decedat in inchisoare, a anuntat sambata fiul sau printru-n mesaj in reteaua Twitter, citat de Reuters. Potrivit muzicianului iranian Raam Emami, mama sa a fost informata vineri despre decesul lui Seyed-Emami, director al Fundatiei…

- In presa americana au aparut noi imagini cu Shannen Doherty, actrița celebra pentru rolul Brendei in serialul „Beverly Hills". Diagnosticata in 2016 cu cancer la san, actrita a trecut printr-o interventie chirurgicala, multe ședințe de chimioterapie si alte tratamente complexe.

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- S-a luptat cu cancerul mamar timp de doi ani și in cele din urma a reușit sa invinga boala și sa-și indrepte atenția spre cariera. In varsta de 46 de ani, actrița americana cunoscuta datorita rolului Brenda Walsh din „Beverly Hills 90210” a revenit pe platourile de filmare. In luna iunie a anului trecut…

- Cantareata americana Katy Perry declara ca este o „victima” a social media, din cauza presiunii societatii de a impartasi online fiecare actiune a ei. Ea este de parere ca Instagram si Twitter sunt dovada „declinului civilizatiei” si isi incurajeaza fanii sa nu ia in seama platformele online si sa…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana Andreea Marin și-a șocat fanii cu o fotografie pe Instagram in care purta o masca demna de Star Trek, iata ca ieri aceasta a revenit cu o imagine din timpul unui tratament cosmetic, insa, de aceasta data șocul nu a fost masca, cat mesajul transmis de vedeta. Este…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Andreea Marin si-a emotionat fanii care o urmaresc pe Instagram cu o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a povestit faptul ca este martora unei iubiri precum cea din desenul animat Doamna si Vagabondul , intre cateaua ei si un caine din vecini.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…