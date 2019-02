Stiri pe aceeasi tema

- In Romania și in Europa, problema adaposturilor și a oamenilor fara adaposturi a luat amploare, astfel mii de oameni nevoiași nu au unde sa locuiasca, fie ca le-a fost luata casa sau pur și simplu s-au nascut pe strazi sau au pierdut-o din cauza viciilor și a datoriilor.

- Mai multor ambulanțe care au derapat, ieri, de pe sosele au fost deblocate de catre angajatii IGSU.Potrivit reprezentantilor IGSU, cele mai importante intervenții ale pompierilor la tractarea ambulanțelor au avut loc in localitați din raioanele Falești, Anenii Noi, Ialoveni, dar

- Alexandra Nistoroiu este una dintre noile semnaturi pe care Libertatea le propune cititorilor sai. In varsta de 30 de ani, Alexandra este parte a noului val de tineri ziariști romani. Face presa de 8 ani, ultimii petrecuți ca reporter la televiziunea Digi 24. Cu o importanta expertiza jurnalistica pe…

- Unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pediatrica din Turcia, domnul profesor Ceyhun Bozkurt, vine in premiera la Iași, sambata 19 ianuarie 2019, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pentru copiii din Romania suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul de second…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca seful statului Klaus Iohannis este candidatul cu cea mai mare sansa la prezidentiale si a afirmat ca cel mai bine ar fi ca si alte formatiuni politice, care sunt impotriva PSD, sa sustina aceasta candidatura, potrivit Agerpres. "Conform cercetarilor…

- Andrada Girnița din municipiul Vulcan are nevoie de ajutorul semenilor. Tanara in varsta de 18 ani se lupta cu o boala crunta. In urma cu doi ani, Andrada a fost diagnosticata cu o tumora ovariana care cantarea aproximativ 3 kilograme. Lovitura dura a primit-o anul acesta: boala a recidivat, iar…

- In Romania sunt peste 15.000 de bolnavi cu HIV/SIDA, iar numarul acestora creste, in fiecare an, cu aproape 700 de pacienti. Medicii spun ca „HIV nu mai este ce a fost”, ci a devenit „o infectie ca oricare...

- In ultimii 10 ani, profesia de jurnalist e astazi mai periculoasa ca oricand. Organizatia „Articolul 19“ a publicat un raport care arata ca 78 de jurnalisti au fost ucisi in 2017. In Romania exista un declin substantial privind capacitatea jurnalistilor de a-si face treaba.