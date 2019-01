Viaţa de noapte la Târgu Neamţ Intr-un oras aparent linistit asa cum este Targu Neamt, ideea unui reportaj despre viața de noapte poate parea un pic deplasata. Nu ca n-ar fi locuri unde sa se poata intampla ceva care sa atraga doritori. Exista. Iar orașul nu este chiar atat de liniștit precum pare. Exista mașini de fițe, conduse de baieți de bani gata – și e vorba de bani mulți! -, exista localuri, nemaivorbind despre interesele celor care se implica in afacerile din oraș. Exista tot felul de frații, de la cele ale vinului pana la ale fraților investitori de langa Prut. Un prim episod pe tema vieții nocturne l-am documentat… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Trei barbați, banuiți de comiterea mai multor furturi auto, au fost reținuți in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict organizata de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița. Miercuri, 23 ianuarie, doi barbați, de 44 și 51 de ani, ambii din județul Mureș și un altul…

- Ambulanțele noi pun viața pacienților in pericol! Medicii sunt revoltați. Cu ce probleme se confrunta aceștia Asistenții sunt extrem de revoltați din cauza unei proaste organizari a aparatelor din interior. Personalul se plange ca vehiculele nu au fost bine concepute pentru a putea acorda eficient…

- Doi baieți de 10 și 12 ani, din orașul Rovinari, sunt acuzați ca au ințepat cauciucurile unor mașini parcate in localitate, in ultima zi a anului trecut. Distruse au fost și anvelopele autoturismului Poliției Locale. Minorii au fost filmați „in acțiune”, oamenii legii reușind sa ii prinda rapid dupa…

- La trecerea dintre ani, in centrul orașului Gherla are loc tradiționalul foc de artificii. Locuitorii orașului sunt invitați sa sarbatoreasca cu muzica și șampanie intrarea in noul an 2019. Evenimentul tradițional este organizat de primaria și consiliul local Gherla. Noaptea dintre ani se anunța placuta,…

- Moran Cerf, expert in neurologie la Universitatea Northwestern, studiaza creierul uman de cand se stie, iar de peste 10 ani s-a concentrat asupra procesului luarii deciziilor. Dupa atata amar de vreme, cercetarile sale au dus la o singura concluzie: cea mai buna cale de a maximiza fericirea nu are nimic…

- Tudorel Toader a spus, miercuri, ca Romania are multe probleme de rezolvat si viata are mai multe „dimensiuni” decat aministia si gratierea, ca jurnalistii sa il intrebe despre un proiect de fiecare data cand au ocazia.

- Ronaldinho și fratele sau sunt datori la stat cu 2 milioane de euro, amenda primita in 2015 pentru o construcție ilegala. Dupa ce i s-a reținut pașaportul, i-au fost ridicate doua BMW-uri și un Mercedes. Ronaldinho se plimba in jurul lumii pe la diverse acțiuni ale sponsorilor și evenimente caritabile,…