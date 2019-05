Stiri pe aceeasi tema

- Înainte de politica au fost banii. Liviu Dragnea a fost, mai întâi, om de afaceri și apoi politician. A debutat cu o cârciuma. Un start-up, cum este termenul folosit în programul de guvernare al PSD.

- "În mod special sa le multumesc românilor car au votat cu PSD care si-au pastrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am facut pentru viata loc, pentru cresterea economica a României. Nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD. Trebuie facute…

- Cel puțin 29 de deținuți au murit și 19 polițiști au fost raniți vineri in Venezuela in timpul unor confruntari intr-un centru de detenție supraaglomerat din Acarigua, in statul Portuguesa, au anunțat autoritațile, relateaza AFP.

- Prima reacție din PNL la decizia PSD de a trimite la consultarile de la Cotroceni, pe tema referendumului, doi foști deținuți politici: pe Marin Iancu și Ioan Muntean, foști deținuți la Penitenciarul Aiud pe vremea comunismului.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris…

- Fostul premier Mihai Tudose a vorbit, la Adevarul Live, despre experienta traita in spitalele de stat in urma infarctului sever pe care l-a suferit. Mihai Tudose, candidat pe lista Pro Romania pentru alegerile europarlamentare, a explicat de ce isi doreste un mandat la Bruxelles. Il vor ajuta CCR si…

- Intr un cotidian in care publicatiile romanesti sunt acaparate de politic si cancan, ZIUA de Constanta a ales sa aduca in atentia cititorului sau indiferent de varsta personalitati ale Dobrogei care au scris istorie si a caror viata trebuie nemurita intr o biblioteca virtuala care aduna laolalta vestigii…

- Marin Gheorghe, in varsta de 58 de ani, de profesie mecanic auto și vanator autorizat, care in octombrie 2017, a impuscat doi oameni, intre care un consilier local din Razvad, pe un camp de langa Targoviste, a fost condamnat, joi, la detentie pe viata pentru omor calificat. Curtea de Apel Ploiesti a…

- Dublu omor la Telenești, unde un barbat și o femeie, ce traiau in concubinaj, au fost gasiți, de catre vecinul acestora, fara suflare. Descoperirea a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:30.