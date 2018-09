Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Celea, tanara romanca moarta in conditii suspecte in Republica Dominicana, era din Constanta si traia in acea tara de cand avea 5 ani. Iubitul ei, dominicanul Gabriel Villanueva, este principalul suspect in decesul ei.

- Tragediile de la malul marii par sa nu se mai termine. Numarul celor care au murit sezonul acesta a ajuns la 24 dupa ce o fetita in varsta de 12 ani, salvata din apa marii si readusa la viata pe mal, a murit la Spitalul Judetean din Constanta.

- Sora lui Marian Rosca a povestit la Romania TV cum au alt frate al lor l-a cautat ore intregi la morga pe Marian si nu l-a gasit, apoi a luat spitalele la rand. L-a gasit in stare grava, dar spera intr-o minune. Femeia s-a gandit si la posibilitatea sa dea in judecata statul italian pentru aceasta…

- ISU Constanta trage un nou semnal de alarma. Salvatorii ii atentioneaza pe teribilistii care nu tin cont de steagul rosu si se aventureaza in valurile Marii Negre.Spune STOP Teribilismul iti poate rapi suflete dragi.De la 1 mai pana in prezent 42 de persoane au avut nevoie de ajutorul nostru, fiind…

- Viața de sportiv are și parțile ei mai puțin placute. Nou venit in familia HCDS, portarul bielorus Viacheslav Saldatsenka a implinit 24 de ani chiar in ziua in care echipa constanteana de handbal a plecat in cantonament in Slovenia. Departe de casa și de familia care, recent, s-a marit cu inca un membru,…

- Unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pediatrica din Turcia, domnul profesor Ceyhun Bozkurt, vine in Constanța, sambata 28 iulie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala, pentru copiii din Romania suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul va avea loc la…

- Barbatul care a primit organul sanatos este din judetul Botosani, iar din luna ianuarie a acestui an facea sedinte de dializa, in evidentele spitalului aflandu-se de aproximativ doi ani. Atunci a fost diagnosticat cu glomeruloscleroza focala segmentara, o boala autoimuna, care a evoluat pana la insuficienta…

- Andreea Raicu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. Andreea Raicu este DEVASTATA. Zi TERIBILA pentru VEDETA "Ma uit mereu in urma, la momentele grele, la experiențele intense pe care mi le-a oferit viața și oricat de dificile au fost știu ca sunt singurele moduri prin…