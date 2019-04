Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu, unul dintre jurații emisiunii de fashion de la Kanal D, “Bravo, ai stil!”, a acordat un interviu , in care a povestit lucruri mai puțin cunoscute de publicul larg. Catalin Botezatu a fost surprins recent, in atelierul de creație, acolo unde se nasc ideile pentru noile colecții vestimentare…

- Faptul ca si-ar putea pierde o parte din drepturile banesti pe care le primesc lunar i-a alertat pe fostii militari. Intr-o scrisoare deschisa adresata Parlamentului Romaniei, acestia protesteaza impotriva unei eventuale diminuari si argumenteaza. Redam integral scrisoarea deschisa semnata de liderul…

- Jurnalista Miriam Soare a incetat din viața, dupa ce s-a luptat mai mulți ani cu cancerul. Jurnalista a mers la tratament la un spital din Germania, insa boala s-a extins. "Am plecat. Am facut-o aseara, in liniște. Nu știu cum va fi lumea fara mine. Și nu voi ști niciodata . Dar drumul meu a fost pana…

- [caption id="attachment_44119" align="alignleft" width="300"] Larisa Goian la o partida de șah cu tatal ei, Mihai[/caption] Mica-mare campioana de peste Prut, astfel a fost supranumita de site-ul emigrantul.it Larisa Goian, o adolescenta de 14 ani din Ungheni, care a reușit, pana la aceasta varsta,…

- „Maker”, primul single in limba engleza al artistei Denisa Moga, originara din Sebeș, a fost lansat, miercuri, la ora 17.00, pe canalul de YouTube al Casei de Discuri Cat Music. Denisa a acceptat invitația site-ului www.proalba.ro de a realiza un interviu in care a vorbit despre plecarea ei la București…

- O copila de sase ani a murit in seara de marti, 8 ianuarie, in drum spre spital, dupa ce a fost lovita la sanius de o masina. Accidentul a avut loc pe traseul R-1, Chisinau – Ungheni, la iesire din satul Sipoteni, Calarasi.

- Grigore Salceanu a fost o personalitate importanta pentru orasul Constanta, dar si pentru Dobrogea. Acesta s a nascut la 23 aprilie in anul 1901, la Galati, intr o familie modesta. Tatal sau, Nicolae Salceanu, un meserias desavarsit, a incercat sa ii ofere acestuia cea mai buna educatie, in ciuda situatiei…