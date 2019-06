Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista nici un poker „regulat”. Miezul pokerului este regulile de pariere, care au fost aplicate la numeroasele dispozitive de randomizare. Bineințeles, a fost dezvoltat cu carți de joc și aceasta este, de departe, cea mai comuna modalitate de a juca. Și exista asemanari puternice in felul in care…

- Aparut ca și joc la sfarșitul anilor ʼ50 in Japonia și devenit rapid extrem de apreciat in intreaga lume, airsoft-ul este un sport de strategie militara ce merita sa fie incercat de fiecare dintre noi. Poate fi practicat in locații inchise, in aer liber și chiar in spații neconvenționale. Este o forma…

- "Știți ce este DEPRESIA? Pentru cei care nu știu sau cred ca știu ca este o boala foarte grava care afecteaza stima de sine a oamenilor si ii terorizeaza psihologic și emoțional", a scris un prieten al lui Yasmim. Hair-stylistul Gliciany Mourao Silva (35 ani), prieten cu familia artistei,…

- BUCURIA LUMINII…. In cazul povestii dureroase a fetitei din satul Rusi, comuna Puiesti, care, la cei 6 ani ai sai, este nevoita sa lupte cu o boala cumplita, oamenii cu suflet bun nu raman indiferenti. Cel mai recent ajutor primit de Beatrice Stefania Dumbrava vine din partea Episcopiei Husilor. La…

- Scandal între prim-vicepresedintele Comisiei Europene si puterea de la Ankara. Turcia îl acuza pe Frans Timmermans de standarde duble, dupa ce acesta i-a cerut lui Recep Erdogan sa recunoasca victoria opozitiei în alegerile locale de la Istanbul

- SPERANTA ESTE LA VOI…Fetita de numai 7 ani, Beatrice Stefania Dumbrava, din satul Rusi, comuna Puiesti, nu intelege ce cauta ea la doctor la Iasi, de ce mamaia plange, de ce mama a parasit-o si de ce tati este plecat si nu poate da de el! Bia, caci asa ii place sa i se spuna, [...]

- Prefectul Adela Muntean a convocat, marți, 19 martie, toți primarii unitaților administrativ-teritoriale din județ și secretarii primariilor, la o ședința de instruire a carei ordine de zi a cuprins șapte puncte. Read More...

- Politia Republicii Moldova vine cu o noua ediție a proiectului "Oamenii de succes inspira", implementat cu scopul de a realiza un schimb de experiența prin cunoașterea oamenilor celebri din diverse domenii din tara noastra.