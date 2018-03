Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- Janos Szekely se apropie de 35 de ani. Ultimii 3 i-a petrecut departe de Romania, in Italia, unde s-a stabilit cu familia. Se gandește la retragere, avand alte proiecte in atenție, dar iși aduce aminte cu placere de perioada de la Steaua, chiar daca a fost una dintre țintele preferate ale patronului…

- In anii '50, armata americana a construit mai multe baze militare clandestine in Groenlanda. Acestea ar fi trebuit sa gazduiasca 600 de rachete balistice cu raza medie de actiune si inarmate cu focoase nucleare. Cea mai mare dintre baze a fost Camp Century, abandonata in 1967. Armata a lasat, insa,…

- BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit domeniu. Puteti chiar beneficia de resursele altei persoane, asa ca veti face cateva investitii care in viitor va vor aduce venituri considerabile. TAUR 21.04-21.05: In…

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- "Acum este presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e grozav! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi candva", a declarat Trump la un eveniment caritabil privat, organizat la la clubul sau Mar-a-Lago din statul Florida, la care au participat mai multi…

- Zeci de karateka din Polonia, Romania, Ucraina și Rusia și-au dat intalnire la Chișinau, pentru a-și perfecționa abilitațile și a invața tehnici noi de la renumitul maestru de karate Goju-Ryu, Victor Panasiuc, detinator al 7 Dan.

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Imagini dramatice în Rusia. O pisica care a suferit o intoxicatie severa cu fum, în urma unui incendiu, a fost readusa la viata de catre pompieri, dupa ce acestia au resuscitat-o si au ajutat-o sa respire, administrându-i oxigen presurizat.

- Staff-urile celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, din Rusia, s-au aratat, miercuri, mai degraba increzatoare in privinta asistentei video in arbitraj (VAR), FIFA urmand sa decida, sambata, daca aceasta tehnologie va fi utilizata pe durata competitiei, informeaza AFP.…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Adolescentul de 16 ani din comuna bistriteana Tiha Bargaului care, beat fiind, a furat masina tatalui si a intrat in trei grupuri de colindatori, omorand doua fete si ranind alte patru, risca inchisoare pe viata, dupa ce procurorii au schimbat incadrarea faptei.

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Liubovi Morekhodova este o batrinica din Rusia, in virsta de 76 de ani, cu o poveste de viața impresionanta. Aceasta traiește intr-un loc unde iarna nu e nimeni, doar ea și animalele sale, linga Baikal, cel mai vechi lac din lume, aparut in urma cu aproape 30 de milioane de ani. Femeia a lucrat toata…

- George si Amal Clooney au donat 500.000 de dolari pentru marsul contra arme al adolescentilor din SUA, scrie AFP. „March for Our Lives” este programat pe 24 martie, mitinguri fiind organizate in toata tara, pentru a cere Congresului american sa adopte o legislatie cu privire la arme si violenta in…

- FBI a anunțat o noua informație din ancheta privind posibila legatura dintre Donald Trump și Rusia: un mare juriu a inculpat 14 cetațeni ruși care au intervenit in procesul electoral din SUA inca din 2013

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 18 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 18 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 15 februarie 2018. Care sunt numerele…

- Mihail Popkov este considerat cel mai periculos criminal in serie din istoria Rusiei avand la activ 22 de crime dovedite și alte 59 marturisite. El a fost condamnat deja la inchisoare pe viața, dar ceea ce i-a surprins pe psihologi a fost dedublarea de personalitate a acestuia. Cel care in timpul noții…

- Adolescentul acuzat de uciderea a 17 persoane la o liceu din Florida , Nikolas Cruz și-a recunoscut crimele și a marturisit ca a intrat cu arma in școala și a tras in elevi și profesori, scrie BBC News. Nicolas Cruz, in varsta de 19 ani , a declarat ca a ajuns in campus și a inceput sa traga in elevi…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC. Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina…

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- Parinții guvernatorului republican din Wisconsin, Kevin Nicholson, au facut o donaaie uriașa contracandidatului sau, chiar in ziua in care acesta și-a anunțat candidatura pentru poziția de senator de Wisconsin, scrie BBC News. Inregistrarile federale, saptamana trecuta, arata ca mama și tatal lui Kevin…

- Autoritațile ruse au inceput sa blocheze siteul politicianului rus Alexei Navalinii, fapt semnalat de insuși Navalinii și mai mulți internauți din Rusia, scrie retuers.com. Roskomnadzor a confirmat acest fapt pentru publicația Teh Bell, transmite și tvrain.ru.

- Caștigatorii ediției din 2018 a Carnavalului de la Rio au fost reprezentanții unei școli de samba care au transmis un mesaj impotriva problemelor sociale și a corupției din Brazilia, scrie BBC News. Școala de samba Beija Flor a prezentat Brazilia ca fiind condusa de un șobolan uriaș in timp ce politicienii…

- Cyril Ramaphosa a devenit președintele Africii de Sud dupa ce fostul preșdinte, Jacob Zuma, a demisionat joi seara, scrie BBC News. Considerat de mulți urmașul lui Nelson Mandela, noul președinte s-a retras din politica mai mulți ani pentru a se dedica afacerilor. Noul președinte a fost singurul candidat…

- Diplomații UE au eliminat o așa-numita „clauza de pedeapsire” dintr-un draft al ințelegerii privind perioada de tranziție post Brexit, scrie BBC. Aceasta clauza prsupunea ca Regatul Unit sa piarda accesul la elementele pieței unice europene daca ar incalca normele UE in perioada de tranziție. Dar oficialii…

- Fostul consilier al lui Donald Trump, Omorosa Manigault Newman spune ca vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence crede ca poate vorbi cu Iisus și ca acesta ii transmite ce sa spuna public, scrie The Independent. Omorosa Manigault Newman, care a parasit Casa Alba in decembrie, i-a avertizat pe cei…

- Pierluca Salvatore, de la X Factor, vrea sa devina cunoscut și in industria modei. Tanarul de 23 de ani din Italia care a ajuns la emisiune datorita unei monede de 10 bani gasite intamplator in buzunar, are planuri mari pentru anul acesta. Relaxat, imbracat lejer și mereu cu o palarie purtata ștrengarește,…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise intr-un atac armat comis intr-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune politia. Adolescentul avea o pasiune pentru arme si un caracter dificil, spun fosti colegi si profesori.

- Autoturismul implicat, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o…

- In urma tragicului accident rutier produs noaptea trecuta, la Ciumbrud, in care un adolescent in varsta de 16 ani, elev la Colegiul Militar din Alba Iulia, și-a pierdut viața, instituția de invațamant a transmis un mesaj de condoleanțe in care se subliniaza ca acesta era elev fruntaș și de bucura de…

- Adolescentul in varsta de 16 ani, care si-a pierdut viata in accidentul petrecut in noaptea de vineri spre sambata, la Ciumbrud, era presedintele Consiliului Elevilor de la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Reamintim ca masina in care se afla, alaturi de tatal sau si inca un barbat,…

- Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari în 2017 dupa ce a furnizat arme Siriei si Myanmarului, precizeaza un raport confidential ONU citat de The Guardian. Conform documentului, Phenianul ar fi transportat carbuni în mai multe porturi din lume precum…

- In cazul in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, Luna va oferi pamantenilor un spectacol fascinant, miercuri. "Vom putea sa vedem, in timpul eclipsei, reflexiile pe suprafata lunara ale tuturor rasariturilor si apusurilor de Soare de pe Terra", a explicat Sarah Noble, cercetatoare la…

- Fiica președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost inșelata de partenerul de vița cu o vedeta a lumii mondene din Rusia. Momente deloc placute pentru fiica cea mica a președintelui rus Vladimir Putin, care de curand s-a lasat fotografiat la bustul gol . Katerina Tikhonova ar fi fost inșelata de magnatul…

- Un instalator a reușit sa pacaleasca un spital întreg ca este medic ginecolog și chiar a consultat mai multe femei, înainte ca șarada sa se sfârșeasca. Barbatul de 31 de ani din Rusia venise sa se angajeze la spital pe un post de instalator, dar odata ce a pus pe el un halat…

- Drepturile omului sunt tot mai frecvent incalcate in estul Ucrainei si peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Este concluzia celui mai recent studiu al Organizatiei Human Rights Watch.

- Alexei Navalnîi, principalul lider al opozitiei din Rusia, a declarat, miercuri, ca va încerca sa boicoteze urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, afirmând ca acestea au rolul de a-l face pe Vladimir Putin

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Citește mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Detalii PICANTE din viața sentimentala a Zoei Ceaușescu. Povestea SECRETA a medicului GINECOLOG și intalnirile „SUPRAVEGHEATE” din Herastrau cu Petre Roman apare prima data in Libertatea.ro .

- Zoe Ceaușescu a fost, așa cum povestesc cei care au cunoscut-o indeaproape, o femeie boema și rebela care nu și-a gasit niciodata locul in familia prezidențiala. Nicolae Ceaușescu și mai ales Elena au avut mereu un cuvant greu de spus atunci cand venea vorba de viața ei sentimentala.

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Doua meserii care in mod normal nu au nicio legatura una cu alta: preot ortodox si bodybuidler de mare succes. Maxim Pastukov, este cel mai atipic preot ortodox. Fotografiile cu el aratandu-si muschii fac ravagii pe web, iar enoriasii din toata Rusia il indragesc