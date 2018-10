Viagra de Himalaya, ciuperca mai scumpă decât aurul Aceasta este, insa, amenintata atat de supraexploatare cat si de schimbarile climatice, conform unui studiu citat marti de AFP. Cercetatorii ciupercii yarchagumba - in traducere, ''planta vara, insecta iarna'' - erau la curent cu supraexploatarea si concurenta acerba care ameninta aceasta ciuperca. In 2009 si 2016 au fost inregistrate altercatii mortale in timpul activitatilor de recoltare. Insa, un studiu publicat la inceputul acestei saptamani in jurnalul stiintific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugereaza ca schimbarile climatice ar contribui la randul lor la prezenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

