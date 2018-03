Vezi simptome de cancer pe care toti le ignora. Prezinta-te urgent la spital daca ai asa ceva Vezi simptome de cancer pe care toti le ignora. Prezinta-te urgent la spital daca ai asa ceva Multe persoane ignora semnele cancerului in stadiu incipient, confundandu-le cu alte afectiuni medicale. Mergi urgent la medic daca simti si tu asa ceva. Un studiu a aratat ca mai mult de jumatate dintre adulti au experimentat simptome de cancer, insa doar 2% au crezut ca ar putea fi cancer. 1. Tuse persistenta – Daca dureaza mult timp si este insotita de sange, ar trebui sa te ingrijoreze. Cele mai multe forme de tuse nu sunt cancer, insa ar putea fi uneori semne de cancer la plamani. 2. Schimbari in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica cel puțin la cateva sute de milioane de lei, in contextul in care anul trecut au fost trimise impunerile pentru plata CASS abia pentru anul 2012, astfel incat datoriile sa nu se prescrie, scrie profit.ro. In cazul in care ANAF va emite…

- Un barbat din Alba Iulia a postat pe internet ”povestea” mortii tatalui sau intr-un spital din Cluj-Napoca. Tanarul isi intituleaza relatarea ”Cum mergi pe picioare la spital si te intorci mort”. Tatal acestuia de 78 de ani a fost dus la Cluj pentru o operatie, dar a contactat o infectie nosocomiala…

- Daca ai observat ca ti-au aparut acele dungi albe pe unghii, e important sa nu neglijezi acest semn, pentru ca poate fi vital pentru organism. De asemenea, desi aceasta problema e una des intalnita, nu inseamna ca trebuie ignorata.

- Un batran și-a luat permisul de conducere la 79 de ani pentru a putea sa-și duca soția bolnava la spital. Pana atunci soția sa a fost cea care a condus mașina și barbatul nu a considerat niciodata necesar sa aiba permis de conducere, scrie The Sun.

- Una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor este infarctul, insa cei mai multi dintre acestia nu stiu ca exista posibilitatea de a scadea considerabil sansele ca acest lucru sa se intample

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP, potrivit agerpres. „Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Un autotrism a intrat in coliziune cu o autoutilitara in aceasta dimințeața in localitatea Brebina, care aparține de orașul Baia de Arama, din județul Mehedinți. In accident au fost implicate trei persoane dintre care doar o femeie care prezenta un ...

- ”Edilul municipiului ignora solicitarea grupului de consilieri locali PNL de la Focșani, care a convocat Consiliul Local intr-o ședinta extraordinara, pe tema noului spital, pentru data de 12 februarie, la ora 16.00. Potrivit raspunsului trimis de Misaila consilierilor PNL (clic pe imagine pentru a…

- Anual, 50.000 de romani mor rapuși de cancer. Cele mai multe cazuri sunt cele de cancer la san, cancer pulmonar sau cancer de colon, arata datele prezentate de Cristian Banu, creatorul Docbook, potrivit Adevarul.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, propune infiintarea unui spital regional in municipiul Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a declarat, ieri, in sedinta deliberativului judetean, ca aceasta propunere va fi discutata vineri, la ora 14:00, la Vatra Dornei, cu primarii din aceasta…

- Cancerul trebuie detectat inainte de a incepe sa se raspandeasca prin corp. De aceea, trebuie sa cunosti cateva semne vitale. 1. Scadere in greutate pentru care nu ai o explicatie. Mult persoane care sufera de cancer vor slabi la un moment dat fara sa aiba un motiv vizibil. 2. Febra care nu se vindeca…

- Mirabela Dauer a postat pe o retea de socializare un videoclip care i-a facut pe multi sa planga. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele gresite, desi stiam ca imi vor face rau. Am fost mereu acolo pentru oricine, oricand avea nevoie…

- Cele mai multe tipuri de cancer POT fi vindecate daca suntem preventivi si alegem sa ne adresam medicului in vederea obtinerii unei pareri specializate. Intr-adevar exista numeroare neoplazii care sunt mute din punct de vedete clinic si cand sunt detectate este deja prea tarziu. Insa, majoritatea neoplaziilor…

- Imagini de coșmar intr-un spital din Timisoara. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar in fotografiile postate pe Facebook... The post Imagini de cosmar dintr-un spital din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Shelby și Jonathan credeau ca fiica lor in varsta de doi ani, Sophie, sufera de alergii, se chinuia sa respire, iar medicii au banuit apoi ca ar putea avea astm. In curand va deveni clar ca e mult mai rau. Intr-o noapte a incetat sa mai respire.Cateva minute mai tarziu erau in drum spre spital, ajunși…

- Foarte multe persoane aleg sa mearga la Biserica pentru a cauta, dar si pentru a gasi alinare sufleteasca. Insa, v-ati gandit vreodata ca modul in care aprindeti lumanarile este gresit? Pentru a afla ce trebuie sa faci, citeste materialul de mai jos.

- Impact violent intre un autoturism și un autotren, dimineața aceasta, in județul Timiș. ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in jurul orei 5:20, la accidentul rutier produs in localitatea Coșevița, pe DN 68 A.

- Inca doi copii de la gradinița din Motru, la care mergea și copilul care a murit, sunt internați la spital. Gradinița și o alta instituție frecventata de copii, sunt in carantina. Articolul CARANTINA la gradinița din Motru! Alți doi copii au fost duși la spital, cu simptome de MENINGITA! apare prima…

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata ieri la Australian Open, dar a fost externata în aceasta dimineața, informeaza ESPN Tenis. Publicația spaniola anunța ca Simona a fost internata sâmbata seara și externata patru ore mai târziu. Alaturi de…

- O femeie de 48 de ani din Franța da în judecata un medic și clinica unde a fost operata, dupa o întâmplare mai puțin obișnuita. Femeia a fost operata în aprilie 2017, unde i s-a facut o histerectomie totala. Medicii au asigurat-o ca totul a mers foarte bine. Coșmarul…

- O tanara in varsta de 22 de ani, originara din satul Valea Perjei, a fost lovita in plina viteza de un automobil, in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc acum patru zile, in orașul Ceadir-Lunga, la moment tanara fiind internata in spital.

- Pele, considerat a fi cel mai bun jucator de fotbal al tuturor timpurilor, se confrunta cu probleme de sanatate. La cei 77 de ani ai sai, fostul fotbalist brazilian a fost internat la un spital din Brazilia...

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rata de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere și are cea mai slaba rata de supraviețuire. Un simplu test de urina poate ajuta la identificarea lui in stadii incipiente, scrie realitatea.net.

- Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rata de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere si are cea mai slaba rata de supravietuire, scrie doctorulzilei.ro. Un simplu test de urina poate ajuta la identificarea lui in stadii incipiente.

- Daca te dor calcaiele pe timpul zilei, trebuie sa stii neaparat cateva lucruri importante.Atunci cand simti astfel de dureri, cel mai probabil este vorba despre ligamentul subtire care leaga calcaiul de partea din fata a piciorului.

- Incendiul a fost provocat de un frate mai mare care s-a jucat cu chibriturile in casa, incendiind niste haine. Imediat, baiatul s-a speriat si a iesit din casa, lasandu-si insa fratele in camera in care se manifesta focul. „La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de ambulanta, care a gasit minorul…

- Cheagurile de sange ucid unul din patru oameni din intreaga lume. Daca nu aveati cunostinta de existenta acestui pericol potential, nu sunteti singurul! In urma unui sondaj realizat de catre Societatea Internationala de Hemostaza si Tromboza ce a inclus opt tari din America de Nord, America de Sud,…

- Sotul Cristinei Manea, Adrian, a stat pana in ultima clipa alaturi de tanara de 23 de ani, bolnava de cancer. Femeia a fost internata intr-un spital din Turcia, pentru a fi tratata, iar acasa au ramas rudele care au avut grija de copilul ei de doar cateva luni.

- Febra hemoragica virala este boala cu care zeci de persoane se confrunta in acest moment, mai ales in zonele africane si sud-africane. Chiar si romanii plecati peste hotare sunt alarmati, caci exista posibilitatea ca aceasta epidemie sa se extinda.

- Durerea este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula. Adesea, cam stii care ar putea fi motivele din spatele ei. Dar cand ea apare din senin, dureaza mai mult decat in mod normal sau pare diferita, e cazul sa ceri si parerea unui doctor. Cu cat mai repede cu atat mai bine. Expertii sustin ca…

- Un barbat de 37 de ani, din Barsești, pe fondul unui conflict mai vechi, fiind in curtea locuinței, a avut un conflict verbal peste gard, cu un barbat de 46 ani, din Targu-Jiu, care s-a apropiat de gard cu intenția de a riposta, iar celalalt l-a lovit cu un lemn. Victima este la spital pentru ingrijiri…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Un accident rutier a avut loc ieri dupa amiaza pe DN 24, intre Tișița și Cosmești. Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Doua persoane ranite au fost preluate de ambulanța și transportate la spital.„La data de 4 ianuarie a.c., pe DN 24, pe sensul de mers Tișița-Tecuci, o femeie de 26…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a transmis, printr-o postare pe Facebook, poziția liberalilor legata de protestele medicilor de familie. „Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul lui Dragnea si Tudose de cinism pentru ca lasa bolnavii fara retete…

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la intrare in parcarea de pe Granicerilor, la lac. O șoferița a ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de o alta mașina condusa de un barbat baut.

- Iata cateva dintre cele mai comune simptome asociate cu stadiile incipiente ale cancerului ovarian. Acestea sunt informative și cel mai bine este sa consulți un medic daca le observi. 1. Balonarea constanta. Cate o balonare din cand in cand este normala la orice persoana, fie femeie sau barbat,…

- 1. Lipsa de interes Incapacitatea de a te bucura de lucrurile ce altadata iți faceau placere, cum ar fi hobby-uri sau ieșirile cu prietenii, pe langa lipsa de interes in activitile uzuale, este un semn al depresiei. In vocabularul unei persoane depresive se gasesc des expresiile "nu ma intereseaza",…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Un sofer nu a respectat semnificatia indicatorului de oprire la trecerea la nivel cu calea ferata si a fost lovit de tren. "Este vorba de un conducator auto de 32 de ani din Apahida, care nu a respectat semnificatia indicatorului de oprire la nivel cu calea ferata. Se pare ca el a fost ranit usor.…

- Aproape 500.000 de oameni sunt diagnosticati cu cancer de colon la nivel mondial. Sangerarea rectala este unul dintre cele mai frecvente simptome ale cancerului de colon, dar alte semne ar putea fi mult mai subtile. Daca observi oricare dintre semnele de mai jos, discuta cu medicul tau. 1. Afli ca esti…

- O femeie din Targu Jiu pe care a mușcat-o un caine pe strada a trebuit sa aștepte in frig la spital pana ce o ruda i-a adus cartea de identitate. In plus, ea ii acuza pe medici ca nici macar nu s-au uitat la rana pe care o avea.

- Un barbat de 56 de ani, din Galati a decedat dupa ce a fost accidentat, duminica, pe o strada din Pitesti.Accidentul s-a petrecut pe Calea Bascov. Barbatul s-a angajat sa traverseze strada printr-un loc nepermis si a fost lovit de un autoturism.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de terapie…