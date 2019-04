Stiri pe aceeasi tema

- Supermarket-urile din Iasi au program special in perioada sarbatorilor pascale. Orarul de functionare al magazinelor Lidl: Joi, 25.04 si vineri, 26.04 - program unitar 07:00 - 22:00; Sambata, 27.04 - program unitar 07:30 - 20:00; Duminica, 28.04 si luni, 29.04 – INCHIS; Marti, 30.04 si miercuri, 01.05…

- Programul magazinelor Kaufland din Pitești și Curtea de Argeș de Paști și 1 mai. Pitești (ambele magazine): 22 – 23 aprilie: 07:30 – 22:30; 24 – 26 aprilie: 07:30 – 23:00; 27 aprilie: 07:00 – 18:00; 28 aprilie: inchis; 29 aprilie: 09:00 – 16:00; 30 aprilie – 1 mai: 07:30 – 22:00 Curtea de Argeș: 22…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști și a zilelor libere acordate pentru datele de 30 aprilie, respectiv 1 mai 2019. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin al ministrului privind conditiile de acordare a majorarii de 75% din salariul de functie pentru munca suplimentara prestata in perioada 2019 - 2021 peste programul normal de lucru de catre functionarii publici cu statut special din…

- Ghișeele unitaților poștale vor avea un program special in perioada Sarbatorilor Pascale și de 1 Mai. Conducerea Companiei Naționale Poșta Romana a anunțat ca Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti și ziua de 1 Mai sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, ziua…

- Va informam ca programul de vizitare a Castelului Karolyi in perioada Sarbatorilor Pascale va fi urmatorul: - 19-21 APRILIE intre orele 09:00-17:00 va fi DESCHIS - 22 APRILIE VA FI INCHIS - 23,25-28 APRILIE intre orele 09:00-17:00 va fi DESCHIS - 24 APRILIE VA FI INCHIS PENTRU DERATIZARE - 29 APRILIE…

- Cel mai mare targ de flori, gradinarit și bunuri de larg consum din vestul țarii are loc, in perioada 18-21 aprilie, la Expo Arad. Ca și in anii trecuți, și ediția din 2019 a Targului Primaverii ii aduce impreuna pe cei mai buni producatori de flori veniți din toate colțurile țarii,…