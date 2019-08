Vezi cum arata in premiera noua KIA Sportage facelift 2020 Noua masina urmeaza sa apara pe piata auto din Europa incepand cu prima parte a anului viitor si aduce in premiera multe elemente de ordin stilistic schimbate fata de versiunea din prezent.





Optica lui Sportage se schimba masina primind o partea frontala mult mai eleganta,… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol si foto: autolatest.ro

