Vezi cum a fost marcată la Călărași Ziua mondială a diabetului Azi, 14 noiembrie, la biblioteca publica raionala ”Grigore Vieru” a fost forfota mare. Și copii, și adulți au venit aici sa marcheze aceasta zi, care se desfașoara cu genericul: ”Familia și diabetul zaharat”. Ziua a fost bogata in activitati de informare si sensibilizare a populatiei privind prevenirea si tratamentul diabetului zaharat. Membrii Consiliului orașenesc al tinerilor au organizat un flashmob, au distribuit materiale informative trecatorilor, au lansat baloane cu heliu pentru a atrage atenția asupra acestei maladii. In scuarul bibliotecii a fost instalat un cor,t unde fiecare doritor… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

