Stiri pe aceeasi tema

- Activitate inedita la Muzeul Banatului Montan din Reșița. Timp de doua zile, copii de toate varstele au invațat sa picteze și sa incondeieze ouale de Paște. Preșcolarii și elevii au experimentat mai multe tehnici și au folosit oua adevarate sau din ipsos.

- Mama si bunica ne invata inca de cand suntem mici ca ouale de Paste se vopsesc intotdeauna in Joia Mare. Acesta este obiceiul care inca se mai pastreaza in Moldova si Bucovina, insa multe gospodine din alte zone vopsesc ouale in Vinerea sau Sambata Mare. Ele folosesc vopsea din comert, dar exista si…

- Vopselurile din comert, indiferent de forma de prezentare – lichide sau pulbere – sunt considerate sigure. Si nu punem la indoiala aceasta afirmatie. Insa un parinte foarte preocupat de sanatatea copilului sau va prefera intotdeauna o modalitate naturala de a vopsi ouale. Nu de alta, dar ouale din…

- Te-ai plictisit de vechile metode de vopsire a oualor de Paste, insa nici nu ai vrea sa folosesti o metoda complicata, care dureaza mult? Atunci neaparat trebuie sa incerci trucul asta. Vei obtine niste oua viu colorate, dar cu un aspect texturat si uniform in acelasi timp. Vopsirea oualor folosind…

- Romanii au intrat in febra cumparaturilor necesare sarbatorilor pascale, iar cele mai cautate produse sunt cele care nu pot lipsi de pe masa de Pasti: ouale, carnea de miel, vinul si cozonacul. Specialistii de la Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania ne recomanda ca, la fiecare aliment…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia Mare…

- Odata cu venirea acestei sarbatori, gospodinele se pregatesc sa faca diferite feluri de mancare, dar si sa vopseasca ouale! Anul acesta este la moda ca ouale sa fie vopsite in tendinte de "ombre".

- Doctorul Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgența la Spitalul Clinic de Urgențe Iași, va spune cum sa vopsiți corect ouale de Paște, fara sa va imbolnaviți, pentru ca acest obicei stravechi poate crea multe probleme de sanatate, scrie libertatea.ro.

- In febra cumparaturilor de Paste nu ignorati etichetele, mai ales cand este vorba de vopsea de oua. Specialistii unei asociatii pentru protectia consumatorilor au constatat ca, de Paste, ouale se coloreaza cu E-uri. Dupa ce au analizat 53 de produse, specialistii au descoperit 22 de aditivi alimentari…

- La masa de Paste, alaturi de ouale fierte, toata lumea pune si platouri cu legume. Cea mai populara este ceapa verde, scrie realitatea.net.Ouale fierte au numeroase beneficii pentru organism. Oul este foarte bogat in elemente nutritive, cu un continut extrem de bogat in proteine.

- Pune 12 oua la fiert, intr-un vas cu apa. In acelasi timp, intr-un alt vas adauga coaja si samburii de la 5-6 fructe de avocado impreuna cu 1 litru si jumatate de apa si pune totul la fier pana cand obtii nuanta dorita. Cu cat acestea vor fierbe mai mult, cu atat vei obtine o nuanta de roz mai inchisa.…

- Daca te-ai saturat de substantele chimice pe care le regasesti de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitati prin care poti sa faci vopsea de oua naturala. in primul rand, ar trebui sa stii ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod conventional.…

- Daca iti plac ouale trebuie sa stii cum si cat trebuie fierte pentru a obtine oul perfect pentru tine: moale, tare sau mediu. Se intampla adesea ca galbenusul oului fiert sa nu fie galbenul la care te-ai fi asteptat, ci sa fie verzui? Acesta este rezultatul reactiei dintre sulful existent in albus si…

- Este adevarat ca oul rosu are o semnificatie aparte, insa exista atat de multe tehnici decorative pentru ouale de Pasti, incat ne dorim sa ne surprindem familia si prietenii cu modele cat mai inedite. Asadar, am selectat 8 idei decorative pentru oua, ce te vor cuceri pe loc. In plus, ii vei…

- de Paste, spitalele din judetul Calarasi vor functiona cu linii de garda de profil si vor asigura asistenta medicala de urgenta. Activitatea va fi asigurata in regimul unor zile de sambata si duminica, respectiv la 30% din capacitate.

- Experții spun ca ouale vechi, intre șapte și 10 zile sunt ideale pentru fiert și sunt cele mai ușor de decojit. Cu siguranța ați observat ca anumite oua le puteți decoji fara probleme in timp ce altele va dau batai de cap, chiar daca erau in aceeași cutie. Pentru a evita acest tip de surpriza…

- Pentru a evita astfel de situatii, poti opta sa cumperi doar oua cu coaja alba, dar acestea se gasesc mai greu sau sunt mai scumpe, sau le poti albi pe cele cu coaja maro. Pentru a albi 6 oua cu coaja maro aveti nevoie de apa, 300 ml de otet si 6 lingurite de sare, si trebuie sa le fierbeti…

- Putem sa ne bucuram de masa festiva de Paste fara probleme digestive si, mai ales, fara sa acumulam kilograme. Aflam cum de la medicul nutritionist Mihaela Posea, la Adevarul Live de la ora 14.00.

- O zi cu spor. O sa ne-ngrijim de toate lucrurile obligatorii pe care trebuie sa le facem si la serviciu si acasa si sa ne asiguram ca n-o sa ne lipseasca nimic de sarbatori, ca sa ne putem bucura, fara retineri. Vibratia zilei este 3 si o sa fie un umar langa noi pe care sa ne sprijinim. (BERBEC) Poate…

- Iata cateva ingrediente simple care te pot ajuta sa obții vopsea de oua naturala:Galben - turmeric sau foi de ceapaPortocaliu - pulbere de chiliRoșu - sfecla roșie, foi de ceapa roșie, zmeura sau mureAlbastru - varza roșie sau afine congelateVerde -

- Timp de doua zile, locuitorii din orasul Ovidiu si nu numai au fost asteptati la Targul Floriilor, ajuns la cea de a doua editie. Intre 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei…

- In acest weekend, 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei vii si produse artizanale va asteapta la Targul Floriilor. Ajuns la cea de a doua editie, Targul Floriilor, organizat…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- In urma cu trei zile, ministrul finantelor le dadea o veste extraordinara tuturor bugetarilor! Eugen Teodorovici spunea atunci ca este posibil ca angajatii de la stat sa-si primeasca salariile inainte de Paste, astfel incat sa aiba timp sa-si faca toate cumparaturile.

- Drobul de miel se numara printre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa de Paște, insa daca te-ai plictisit de rețeta clasica iți propunem una mai ușoara și anume - drob de miel cu carne de pasare.

- Doar cateva zile ne mai despart de Paște, motiv pentru care daca ai inceput sa te gandești la ceea ce vei pune pe masa de Paște și nu vrei sa-ți cumperi oua incondeiate din comerț și nici sa folosești pigment clasic, iți propunem sa optezi pentru trucuri clasice, de la bunica.

- Sunetul lingurilor și al facalețului se aude fara oprire in bucatariile gospodinelor, in prag de Paște. Masa traditionala de cunoaște cateva preparate nelipsite: drob, ciorba si friptura de miel, oua rosii, cozonac si celebra pasca cu branza. In unele regiuni, pe langa acestea, nelipsite de pe masa…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel ii sfatuieste pe oameni sa cumpere produse pentru Paste doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.

- Artista Lavinia Goste lanseaza ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Ideea pentru piesa “M-a gasit dragostea in viața” a plecat de la o piesa populara romaneasca la care am…

- Clinica Smart Nutrition a lansat programul de awareness Smart Nutrition for Kids and Students pentru prevenirea și combaterea obezitații la copii și tineri In contextul in care rata de obezitate in randul copiilor și tinerilor continua sa creasca in Romania, clinica de nutriție Smart Nutrition a lansat…

- Ouale roșii, pasca și mielul sunt nelipsite de pe masa de Paște. Cum cea mai importanta sarbatoare din creștinism este tot mai aproape, trebuie sa ne pregatim din timp sa ii surprindem pe cei dragi. Iata care este ingredientul secret pentru cea mai buna ciorba de miel.

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Ai vrea ca masa ta de Paște sa fie imbelșugata și diversificata, dar e prea mult de lucru? Restaurant Casa Doamnelor iși vine in ajutor cu un Coș Tradițional de Paște, plin de bucate gustoase și diversificate. Merita sa te lași pe mana lor! Și asta o spune un cunoscut scriitor și fotograf.

- Au inceput deja pregatirile pentru Paște, pentru unele persoane, in timp ce altele vor lasa totul pe ultima suta de metri. Oricum ar fi, preparatele din zilele de Paște trebuie sa fie speciale. Drobul este unul dintre acestea.

- Ți se intampla adesea ca ouale sa se sparga in momentul in care le fierbi? Ei bine, daca apelezi la aceste trucuri simple, ouale tale de Paște vor arata demențial, scrie realitatea.net.1.

- Vopsitul oualor este obiceiul de referința pentru sarbatoarea de Paște. Coloranții artificiali sunt tot mai blamați și intr-adevar aceștia ar trebui evitați cat mai posibil. Iata cum sa vopsiți ouale in mod natural.

- BERBEC: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti. TAUR: In aceste zile sunteti foarte populari…

- Drobul, o delicatesa pe care gospodinele o gatesc pentru masa de Paste, poate fi extrem de delicios daca este pregatit ca la carte sau, din contra, poate fi extrem de fad si de sfarâmicios.

- Haine, incalțaminte, jucarii, rechizite și alimente neperisabile se vor strange in Parcul Rozelor din urbea de pe Bega pentru familiile nevoiașe din Orțișoara și din zona Timișoarei. Oricine poate face un gest frumos inainte de Paște.

- Injumatațirea Postului Mare sau Miezul Paresimilor se caracteriza in Calendarul popular printr-o relaxare simțita de cei care posteau. ”Mai este juma de post”, spuneau țaranii. Cu sute de ani in urma, termenul ”paresimi” semnifica toata perioada postului Sfintelor Paști. In miercurea din saptamana a…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Intr-o hotarare a Consiliului Local Targu Jiu a fost aprobata suma de 130 de mii de lei pentru acordarea de tichete sociale și suma de 20 de mii de lei pentru pachete cu alimente tradiționale. „Se acorda beneficii de asistența sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 40 de lei pe…

- Daca anul trecut furnizorii se bucurau de cresterea pretului oualor, acum se vad nevoiti sa il scada. „Din fermele noastre oul pleaca cu un preț de 32 - 33 de bani. Iar in noiembrie anul trecut prețul acestora era 55 - 60 de bani chiar”, spune Teodor Neculița, medic veterinar. Scaderea costurilor de…

- BERBEC: Dimineata veti fi indispus si nimeni nu va poate intra in voie. Va sfatuim sa va odihniti mai mult.TAUR: Va simtiti plin de energie si cei din jur va apreciaza ideile. Incercati sa profitati de orice ocazie pentru a va relaxa.

- Foarte puțini dintre pacienți imi spun ca doresc sa-și imbunatațeasca starea de sanatate. Vor o dieta rapida. Obiectivele estetice și necesitațile medicale nu sunt in armonie, deoarece pierderea de greutate necesara reducerii riscului de afecțiuni este, in general, mult mai mica decat acea…

- HOROSCOP ZILNIC, JOI 4 FEBRUARI. ZODII ASTAZI. HOROSCOP BERBEC, TAUR, GEMENI, RAC, LEU, FECIOARA. HOROSCOP ZILNIC, 4 FEBRUARIE BERBEC S-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de nimeni si de nimic. Riscati sa va izolati. Va recomandam sa fiti mai sociabil. Problemele care va…

- Ministrul Agriculturii petrece ziua de sambata la Buzau. Dimineata, la ora 7.30, acesta si-a facut aparitia in Piata Centrala. Insotit de primarul Constantin Toma, Daea a stat de vorba cu toti comerciantii si i-a intrebat despre problemele cu care se confrunta. Ministrul Agriculturii a mers apoi in…

- Berbec Veți avea nevoie de mult tact și diplomație in relațiile cu mama sau in relațiile cu copiii daca voi inseva sunteți mame. Abordați cu delicatețe relația cu ei, mai ales daca au un caracter iute ca al vostru. Va puteți trezi ca aproape se inverseaza rolurile și vai de parinții care nu-și…

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- Timișorenii s-au inghesuit și in acest an sa-și plateasca darile, in prima zi in care acest lucru a fost posibil. A fost un pic de coada, dar nu s-a mai venit la Direcția Fiscala de la ora 3 a dimineții. Impozitele se pot plati, mul mai simplu, și on-line.