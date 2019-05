Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii absolventi cu varsta de cel putin 16 ani pot primi indemnizatie de somaj sase luni, daca se inregistreaza la agenția de ocupare a forței de munca din raza careia iși au domiciliul, in maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoana in cautarea unui loc de munca. Indemnizația…

