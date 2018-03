Stiri pe aceeasi tema

- Problemele din justiția din Romania continua. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea.

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonantei care include normele privind depunerea Declaratiei unice privind plata contributiilor pentru sanatate pentru categoriile de persoane care obtin venituri extrasalariale.

- Te-ai intrebat ce se intampla daca dormi pe partea stanga in fiecare noapte? Doctorul John Douillard vorbeste despre aceste obicei dupa ce a monitorizat o persoana vreme de 30 de zile. Dupa o luna in care dormi numai pe partea stanga, o serie de lucruri se intampla cu corpul tau.

- Ministrul Finanțelor a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 in emisiunea Subiectiv cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de a...

- Toate obiectele din metale pretioase comercializate in Romania vor fi marcate cu marca oficiala a statului, a decis Guvernul, in sedinta de joi, operatorii economici avand o perioada de tranzitie pana la 30 iunie.Citește și: DNA confirma PROTOCOLUL SECRET cu Cadastrul. Argumentele lui Dragomir…

- Sistemul național de transport al gazelor este de marți dimineața, de la ora 7.00, in stare de dezechilibru, volumul de gaze din conducte fiind sub nivelul optim. De cateva ore, sistemul național de transport se afla foarte aproape de starea de risc, care insemna ca nu sunt suficient de multe gaze pentru…

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- Daca plantele tale sunt pe punctul de a se ofili, incearca acest truc. Un amestec de trei ingrediente pe care cu siguranța le ai la indemana și le consumi deseori te-ar putea ajuta sa trezești la viața chiar și plantele ce par ca nu mai au nicio șansa sa-și revina..

- Pentru parintele Constantin Necula, prietenia cu oamenii este in fișa postului. Se roaga sa nu-și piarda cumpatul, dar și pentru dușmani și cei care nu ințeleg ca ortodoxia este un mod de viața. Este deranjat de cei care vorbesc despre ruptura dintre biserica și popor. Vede acum Romania ca pe ”o turma…

- Catalin Parvu, cercetator la Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli“ din Bucuresti, a efectuat mai multe simulari numerice pentru imbunatatirea aripilor la aeronave, astfel incat sa fie protejate in cazul in care acestea ar fi lovite in zbor de stoluri de pasari, asa cum se intampla…

- Un calator in timp, care spune ca este din viitor, a trecut printr-un test de detectare a minciunilor dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales și inteligența artificiala va conduce lumea in viitor.

- Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, solicita procurorului general si Inspectiei Judiciare sa intervine pentru a preveni distrugerea probelor la DNA Ploiesti.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intrebat despre informatiile potrivit carora presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, ar urma sa fie schimbati din functii, ca "seria de fake news continua" si ca nu isi da seama "ce…

- Daca simti ca racesti sau te doare ceva, primul lucru pe care il faci este sa iei un paracetamol. Desi pe prospect poti citi multe dintre efectele adverse ale medicamentului, unul important nu este scris pe nicaieri

- Mirabela Dauer si-a ingrijorat prietenii virtuali la mai bine de o saptamana de la operatia dificila in timpul careia i-a fost extirpat un rinichi. La scurt timp dupa ce au deslusit mesajul din inregistrarea publica, fanii i-au scris numeroase mesaje indragitei cantarete, care e inca in spital.

- Nu este pentru prima data cand opinia publica observa un comportament cel putin straniu din partea Melaniei Trump, sotia presedintelui american. Zilele trecute a fost surprins un nou episod caare vine,...

- „Greșeala de protocol sau mesaj clar privind direcția Romaniei in UE? Guvernul Romaniei, investirea noului cabinet. Pentru prima data dupa mulți ani in care steagul Uniunii Europene a stat langa cel romanesc, așa cum se intampla in cazul cabinetului Cioloș sau chiar cel condus de Victor Ponta, acesta…

- Apa este un element vital. Daca este consumata exact atunci cand organismul nostru are mai multa nevoie de ea, aceasta devine un tratament. In ultima vreme, specialistii ne recomanda sa consumam...

- eMAG incepe aceasta saptamana in mare forta cu o multime de promotii bune ce merita studiate in amanunt. Chiar daca nu ti-ai propus sa faci cumparaturi, cand o sa vezi ofertele astea tot vei achizitiona ceva.

- Fiecare circuit de curent al masinii este asigurat cu sigurante fuzibile. Exista cateva lucruri pe care proprietarii de masini trebuie sa le faca pentru a inlocui sigurantele arse cu altele noi fara sa produca avarii autoturismului si sa isi puna in pericol sanatatea.

- Acum, desigur, Guvernul pe care il va conduce Vasilica Viorica Dancila este alcatuit doar pe baza de zvonuri. Dar ca de atatea ori si unele din zvonuri s au adeverit cu timpul. Altele nu.Asa se face ca ZIUA de Constanta va prezinta lista celor ce este posibil sa faca parte din noul Guvern.Un Guvern…

- În septembrie 1983, autoritatile comuniste erau puse pe jar de o spargere petrecuta într-o comuna din Oltenia. Se întâmplase chiar în judetul „prezidential“ Olt, în care vazuse lumina zilei Nicolae Ceausescu. Aici, la Osica de Sus, o asezare aflata…

- Un lucru foarte important in viețile tuturor este familia, pentru ca ofera sprijin și iți imbunatațește calitatea vieții, scrie realitatea.net.Beneficiile unei familii sunt de ordin fizic și psihic, iar o familie unita ține la distanța singuratate.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a facut marturisiri despre ceea ce urmeaza sa se intample in Romania. Aceasta sustine ca va curge sange si ca tot ce se intampla in tara noastra va duce catre o noua Revolutie. „Tot ce se intampla acum in Romania va duce la…

- Nimanui nu ii place sa dea cu aspiratorul. Praful care se ridica in aer si mirosul neplacut fac ca aceasta sarcina sa fie una neplacuta.Pe piata exista aspiratoare cu apa, insa sunt scumpe si nu intotdeauna foarte eficiente.

- Inceput de an. Cu multe sarbatori. Mult prea multe! Cu mese incarcate și bauturi alcoolice curgand rau. Se pare ca moldovenii noștri nu au invațat nimic. Sunt incurabili, cind vine vorba de petreceri, chefuri și beții. Tot anul se vor plange ca sunt saraci, ca nu au o bucata de paine pe masa, dar de…

- Un tata in varsta de 42 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce ar fi crezut ca sufera de o simpla raceala. Nu doar ca avea simptomele racelii, dar, caprin minune, acesta acuza dureri foarte mari la cot.

- Maternitate de roboti la Colegiul National Radu Greceanu din Slatina. 20 de elevi lucreaza de zor la aparatele cu care vor participa la concursurile nationale de anul acesta. Echipa Robotica CNRG a trecut de preselectie si va lua parte, mai intai, la concursul First Tech Challenge. Unul dintre roboti…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a facut un anunț important, marți, pe o rețea de socialiare. Acesta se refera la salariile profesorilor. Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- ”Suntem in data de 10 ianuarie, știu ca ii `place` mult, mult, mult de tot ce o sa fac acum. Deloc, iți dai seama. Deloc! Așa de mult ii place, dar asta e, se intampla, și el mi-a facut mie lucruri care nu mi-au placut exact din acest punct de vedere: e ziua lui Mihai Gadea! Gata, acum s-a dezlanțuit…

- Locuitorii județului Prahova se vor putea bucura pentru inca 8 zile de apa sfințita direct la robinet. Totul se datoreaza preotului paroh din satul Lunca Mare. Acesta a ținut direct la uzina de apa de la Barajul Paltinu slujba de Boboteaza.

- Duminica, 7 ianuarie, a fost ultima zi de Targ de Craciun la Timișoara iar casuțele din centrul orașului și-au inchis porțile și vor fi demontate. Totuși, timișorenii se vor mai putea bucura inca o saptamana de luminițele de sarbatoare, asta datorita comunitații sarbe și a celor care sarbatoresc revelioniul…

- Astazi, de la ora 21.30, la emisiunea realizata de Sabina Iosub, vine un personaj cheie, care va raspunde la o serie de intrebari de mare actualitate.Astfel, potrivit promou ului, in cadrul emisiunii Editie speciala, vine omul care stie toate secretele si se vor clarifica o serie de probleme printre…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Prima echipa care se retrage din esalonul secund in aceasta iarna are mari șanse sa fie ASA Targu Mures. Situatia financiara ingrata in care se zbate gruparea de mai multa vreme pare sa fi adus momentul deloc asteptat legat de retragerea formatiei antrenate de Marius Popescu din campionatul Ligii a…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- Este unul dintre cei mai apreciati, dar si respectati actori de filme de actiune si are 3 fiice, insa asta nu a fost suficient pentru a-l tine departe de scandaluri. O femeie il acuza pe Sylvester Stallone de viol.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 22 bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului ramane aceeasi și este de 17 lei și 12 bani.

- Ca in cadrul oricarui alt post, creștinii nu mananca produse lactate, oua sau carne. Dupa aceasta perioada, credincioșii merg la biserica pentru a primi impartașanie sau aghiazma. Deși am crede ca cel mai important aspect din cadrul acestui post este faptul ca ne abținem de la anumite alimente, se…

- In afara de usturoi, banane si cereale integrale, cunoscute pentru capacitatea lor de a scadea tensiunea arteriala, mai sunt si alte alimente care au acest efect pozitiv asupra organismului, scrie realitatea.net.

- Cafeaua este prietena care ne da energie sa pornim la drum in fiecare dimineata. Multe persoane, pentru a face acest energizant natural mai savuros adauga lapte si indulcitori. Medicii sustin ca acest obicei este unul prost, iar argumentele lor sunt surprinzatoare.

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla dupa ce mori?Probabil ca ai auzit de cei care s-au intors dintre morti si care au povestit despre faptul ca au vazut o lumina la capatul unui tunel. Sau ca au plutit deasupra corpurilor lor, urmarind cum doctorii incearca sa-i resusciteze.

- Carnea de porc este unul dintre produsele preferate pe care romanii le consuma cel mai mult. Acum, in prag de sarbatori, cei mai mulți dintre noi vor consuma acest aliment, mai ales pomana porcului. Te-ai gandit vreodata ce se intampla in organismul tau cand consumi acest fel de mancare? Pomana…

- Femeile însarcinate nu au voie sa fie stresate, însa unii factori externi, dezechilibrul hormonal și schimbarile frecvente de stari se rasfrâng asupra starii lor emoționale.