Vezi ce categorie de persoane ar putea beneficia de gratuitatea transportului interurban

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu dizabilitati vor beneficia si de transport gratuit cu avionul, daca va fi adoptata o propunere legislativa aflata in dezbatere la Senat, conform avocatnet.ro. Proiectul de lege propune ca persoanele cu dizabilitați sa poata beneficia de gratuitate si la transportul cu avionul in limita…

- Conform unui proiect legislativ inițiat la Senat, persoanele adulte cu orice grad de handicap vor putea beneficia de credit de la stat, in limita a 60.000 de euro, in cadrul unui program derulat prin Autoritatea Naționala a Persoanelor cu Handicap. Proiectul prevede, de asemenea, noi drepturi pentru…

- Cluburi pentru pensionari la parterul blocurilor nou construite. Vor fi obligatorii in cladirile care au mai mult de 25 de apartamente. Asta prevede un proiect legislativ depus recent la Senat. O intentie buna, spun dezvoltatorii, dar daca se va transforma in lege, doar pensionarii de lux isi vor permite…

- Proiectul de lege depus de Florin Iordache in Parlament, care prevede ca Hotararile Camerei Deputaților și cele ale Senatului, dar și cele ale celor doua camere reunite, pot fi atacate la CCR doar in decurs de 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, nu a intrunit, marți, numarul necesar…

- Persoanele care au suferit o amputație nu vor mai fi chemate periodic la comisiile de evaluare, potrivit unui ordin de ministru, publicat miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, certificatul de incadrare in grad de handicap va avea valabilitate permanenta in anumite situații. Umilința la care erau…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei sustin miercuri interviul, in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Interviurile celo patru - Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu - incep la ora 9,00 si vor fi transmise…

- Proiectul de buget aferent anului 2019 a fost lansat in consultare publica de catre Consiliul Județean Hunedoara. Ca urmare a publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 in Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea finanțelor…

- Parintii ar putea sta acasa impreuna cu cei mici daca scolile sau gradinitele se inchid din situatii neprevazute, cum sunt cele provocate de vreme. E o propunere de lege depusa recent in Parlament. Initiatorii propun ca ziua petrecuta in familie sa fie platita de angajator, fie el de stat sau privat.…