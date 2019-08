Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a reușit sa aduca zambetul pe buzele suporterilor dupa circa o luna de cand nu a mai cunoscut victoria. Alb-albaștrii au caștigat vineri seara, cu 1-0, partida cu Astra Giurgiu, iar lupta din teren a fost surprinsa intr-o ampla galerie foto, pe care vi-o prezentam aici.

- Universitatea Craiova a fost invinsa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in Banie, intr-un meci meci din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK s-a impus prin golul...

- ACS SR Brașov și-a aflat, astazi, adversarii din noul sezon competițional al Ligii 3 la fotbal. Gruparea antrenata de Florin Stinga a fosr repartizata, in mod surprinzator, in Seria a 3-a, zona de sud a țarii. Alaturi de SR Brașov, in aceeași serie va avolua o alta grupare din județ, Cetate Rașnov.…

- Constantin Budescu (30 de ani) iși urmarește foștii colegi de la FCSB și Astra Giurgiu, la meciul din cadrul etapei a patra a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Ramas liber de contract dupa desparțirea de Al-Shabab, Constantin Budescu se afla in Romania și a profitat de ocazie sa iși urmareasca…

- FC Hermannstadt a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, la Targu Mures, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii I de fotbal. Sibienii au obtinut primele lor puncte...

- Programul etapei a treia a Ligii I, potrivit news.ro. Vineri, 26 iulie Ora 18.00 Politehnica Iasi - Academica Clinceni Ora 21.00 FC Voluntari - Astra Giurgiu Citeste si Viitorul lui Hagi a inceput sezonul de Liga 1 in tromba. A castigat si cu Chindia Targoviste Sambata,…

- Clubul de fotbal FCSB a fost sanctionata in total cu 95.000 de lei penalitate sportiva de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal in cazurile "Astra Giurgiu" si "Academica Clinceni" sesizate de secretarul general al FRF. In primul dintre acestea, FCSB a primit o sanctiune de…

- Fundașul croat al Universitații simte ca sezonul viitor va fi al ”juveților” și este sigur ca echipa va sparge ghinionul de zeci de ani al meciurilor din deplasare cu FCSB. Renato Kelic este unul dintre cei mai vechi straini de la Universitatea. Fotbalistul de 28 ani s-a indragostit atat de mult de…