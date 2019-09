Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump a facut, la sfarsitul saptamanii trecute, o vizita in trei state foste sovietice - Ucraina, Republica Moldova si Belarus- pentru vedea care este situatia la granita de est a aliatilor sai cu Rusia.

- „Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Alexander Yakovenko, a renunțat la funcție și a plecat in Rusia”, se arata in comunicatul Ambasadei. Instituția anunța ca Ivan Volodin va ocupa funcția de insarcinat cu afaceri.…

- O delegație militarizata cu generali și ofițeri de rang inalt este așteptata in Republica Moldova, cu prilejul „marcarii celor 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism”, evenimente care vor avea loc pe 24 august. Vizita a atras ample confruntari intre Putere și Opoziție. Din delegație fac parte…

- Partidul Unitatii Nationale, condus de ex-ministrul Apararii Anatol Salaru, considera ca „vizita ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, in Republica Moldova, prin evitarea Guvernului si Ministerului de Externe reprezinta o noua abordare imperiala din partea Federatiei Ruse”.

- Rusia a anunțat joi ca a decis interzicerea activitaților Atlantic Council, un think-tank condus pana de curand de catre ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Jon Huntsman (foto). Procurorul General al Rusiei a prezentat activitatea ONG-ului ca fiind una care amenința securitatea naționala. ”A fost…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat în trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, în opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza…

- Nagashibay Zhusupov s-a sinucis in luna iunie, dupa ce a urmarit miniseria "Cernobil" a celor de la HBO si a resimtit frustrare fata de guvern, scrie a1.ro. Acesta a suferit enorm cand a fost obligat sa se mute cu soția și cu cei cinci copii intr-o camera dezastruasa dintr-un hotel. Potrivit…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Nu exista decizii extraordinare la finalul summitului G20, dar toti participantii au confirmat atasamentul fata de dezvoltarea sistemului mondial de comert, a mentionat liderul rus. În afara de aceasta, participantii au ajuns la concluzia ca trebuie sa seopuna difuzarii…