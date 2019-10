Vezi, auzi si simti cand platesti cu Visa in aplicatia Pago Consumatorii din Romania sunt primii din Europa continentala care beneficiaza de tehnologia de plata multisenzoriala de la Visa, prin care sunt notificati vizual, auditiv si tactil atunci cand realizeaza o plata cu Visa. Noua tehnologie este disponibila in prezent in aplicatia Pago, prin care pot fi efectuate plati de facturi sau alte servicii, atat pe Android, cat si pe iOS. Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile publice trebuie sa se apropie de cetațean. Primaria Municipiului Deva a implementat mai multe servicii online care au rolul de a simplifica relația cetațeni – administrație locala și de a face serviciile publice mai accesibile. Prezentam, pe scurt, serviciile electronice disponibile…

- Pozitia FOREST EU referitor la hiper-reglementarea pietei tutunului „Nu exista dovezi ca scoaterea pachetelor de țigari și a țigaretelor electronice din raza vizuala a consumatorilor și din unitațile de comerț cu amanuntul duce la scaderea fumatului. Produsele din tutun au fost retrase de la expunerea…

- Zilele calduroase sunt pentru mulți romani un motiv de relaxare și de voie buna. Vremea frumoasa se transforma insa intr-un adevarat coșmar atunci cand vine vorba de țanțari, muște sau chiar capușe. Românii au parte de vești bune. Exista acum o aplicație care arata exact zonele în…

- Detinatorii de carduri Visa din Romania vor fi primii din Europa care vor beneficia de o noua solutie oferita institutiilor financiare si comerciantilor, in cadrul unui proiect pilot, care permite clientilor acestora sa isi achite cumparaturile in rate cu cardul de credit Visa, in magazinele fizice…

- Ucraina a semnat un contract cu Republica Moldova pentru modernizarea statiilor de distribuire a gazelor astfel incat sa efectueze importuri din Romania, pe fondul riscului intreruperii alimentarii de catre Rusia, anunta compania Ukrtransgaz, potrivit mediafax.O mare parte din exporturile…

- Google va permite incepand de anul viitor utilizatorilor din Europa sa aleaga motorul de cautare preferat la configurarea unui nou telefon inteligent Android in urma amenzii-record primita anul trecut din partea Uniunii Europene, relateaza vineri Press Association.In iulie 2018, gigantul american…

- Apel 112 este aplicația oficiala de contact direct, cu localizarea apelantului, recomandata public de STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru situații de urgența cum a fost cea in care s-a aflat adolescenta din Caracal, Olt. Sambata dimineața, potrivit cifrelor afișate in Google Play, aplicația…

- Apelurile de urgența ar fi putut fi localizate cu o precizie mult mai mare, de doar cateva zeci de metri, daca Serviciul de telecomunicații speciale ar fi implementat o soluție gratuita oferita de Google. Aceasta funcționeaza pe 99% din telefoanele inteligente cu Android sau IOS și consta intr-un sms…