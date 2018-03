Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, a ținut sa marcheze inceputul anului centenar, prin organizarea Concursului Interjudețean de Matematica “Pitagora”sambata, 24 martie ,concurs de o inalta ținuta ajuns la cea de-a XIX- a ediție. Micuții matematicieni participanți au dat dovada ca au…

- Inspectorul Școlar General, prof. Eugenia Marcela Daramuș, in calitate de președinte al comisiei județene de evaluare in cadrul competiției MADE FOR EUROPE, faza județeana transmite rezultatele concursului desfașurat in data de 23.03.2018 la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Competiția se…

- Gabriela Chiper, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, solicita Tribunalului Constanta anularea unui act administrativ. Conform portalului instantelor de judecata, pe data de 15 martie, pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal, a fost inregistrat…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale, dupa contestații, ale olimpiadei județene de limbi clasice, latina și greaca veche, ce s-au desfașurat in 18 martie la Alba Iulia. Șapte elevi s-au calificat la faza naționala. Olimpiada naționala de de limbi clasice se desfașoara…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca…

- O echipa formata din 10 liceeni va reprezenta judetul Alba la etapa nationala a Olimpiadei de Arte Plastice, Arhitectura si Istoria Artelor. Acestia s-au calificat in urma concursului la nivel judetean, desfasurat in perioada 7-8 martie, la Alba Iulia. Etapa nationala a olimpiadei se desfasoara in perioada…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba face publice rezultatele finale ale Olimpiadei de Stiinte socio-umane, etapa judeteana, 2018. Concursul s-a desfașurat sambata, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. Echipajele situate pe primul loc la educație civica și cultura civica, respectiv…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Rezultatele acestui stil de viata, care are la baza principiul "gunoiul este ceva intim, nu-l arunci unde-ti vine" au transformat comuna de poveste intr-o asezare occidentala. Minunea se intampla la Ciugud, o comuna cu 3000 de locuitori aflata la 12 kilometri de Alba Iulia care detine recordul national…

- Miercuri, 7 martie 2018, de la ora 11.00, la sediul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia a avut loc intalnirea grupului de lucru pentru prezentarea stadiului implementarii activitatilor in anul 2017, din Strategia Judeteana Antidrog 2013-2020 si a Planului sau de Actiune in perioada 2017-2020,…

- Simona Halep a luat parte, in SUA, inainte de turneul de la Indian Wells, la un eveniment caritabil pe terenul de tenis, "Tennis With The Stars".Incasarile vor merge la o fundatie caritabila, in sprijinul copiilor cu autism.Alaturi de liderul mondial, la actiunea caritabila a participat si Jelena Ostapenko.Simona…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba franceza, desfașurata in data de 3 martie 2018, la Școala Gimnaziala Ion Agarbiceanu din Alba Iulia. Rezultatele sunt dupa soluționarea contestațiilor. Numele și Prenumele Elevului/ Unitatea Scolara/ Clasa/…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele la olimpiada județeana de limba spaniola, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Sambata, 10 martie, la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala), in urma careia se vor stabili participanții la…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele la olimpiada județeana de limba engleza, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Sambata, 10 martie, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișian” din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala), in urma careia se vor stabili participanții…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat rezultatele la olimpiada județeana de limba italiana, la proba scrisa, ce a avut loc in weekend trecut. Rezultatele sunt dupa soluționarea contestațiilor. Sambata, 10 martie, la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, va avea loc proba B (proba orala),…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018. Concursul s-a desfașurat la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia, in data de 3 martie 2018. Rezultatele pot fi gasite in tabelul de mai jos: De asemenea instituția a transmis și tabelul cu…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice, luni dupa masa, rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018, desfașurate la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia in data de 3 martie 2018. Elevii calificați pentru etapa naționala, potrivit informațiilor valabile in acest moment,…

- Rezultatele la olimpiada județeana de limba germana, in Alba, dupa contestații. Patru elevi din Alba Iulia și Sebeș, de clasele IX-XII, s-au calificat la faza naționala a olimpiadei de limba germana, ce va avea loc in perioada 23-28 martie, la Craiova. De asemenea, alți doi elevi au fost propuși sa…

- FOTO | FC Universitatea Cluj va imbraca tricouri personalizate cu sigla Centenarului Marii Uniri In anul Centenarului Marii Uniri din 1918, FC Universitatea Cluj imbraca echipamente speciale, dedicate aniversarii celor 100 de ani de la actul istoric de la Alba Iulia, care a desavarsit crearea Romaniei…

- Compania POLARIS M HOLDING este una dintre cele mai mari companii de prestare servicii de salubrizare existenta pe piata de profil din Romania. POLARIS M HOLDING isi incepe activitatea de salubrizare in anul 1998, in municipiul Constanta, in urma castigarii licitatiei deschise organizata de Primaria…

- Preluand un model practicat pe scara larga in Suedia, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit reprezentanții Primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete,…

- Elevi din Alba Iulia s-au clasat pe primele locuri la concursul național de ”Cultura și Spiritualitate Romaneasca”, etapa județeana, ce s-a desfașurat in 24 februarie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Alba, concursul a fost unul interdisciplinar – literatura romana și religie –, iar elevi de…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national, precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori cu experienta in domeniul relațiilor de…

- Etapa județeana a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura” a avut loc sambata, 24 februarie, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Rezultate inainte de contestații: Clasa a V-a: Numele și prenumele elevului – unitatea de invațamant – prof. care l-a pregatit…

- Sambata, 24 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a Concursului national interdisciplinar “Cultura si spiritualitate romaneasca”, gazduit de Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, desfașurat conform prevederilor Regulamentului specific privind organizarea și desfașurarea Concursului național…

- Ionuț Tanase și Florin Ciurescu, de la LPS Vaslui, au fost convocați la lotul de handbal masculin al Romaniei cadeți, care au participat la o tabara la Sfantu Gheorghe. Vasluiul a avut reprezentare la lotul național de cadeți la handbal masculin. Rezultatele obținute de juniorii de la Liceul cu Program…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul relatiilor…

- Peste 100 de elevi de gimnaziu și liceu au participat duminica, 18 februarie, la OLIMPIADA DE LIMBI MODERNE clasele VII-XII, etapa LOCALA , desfașurata la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. De menționat ca rezultatele obținute ar putea fi modificate in cazul in care se vor depune contestații.…

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- Cei zece luptatori ai Clubului „Scorpions” Barlad care au participat, in weekend, la Cupa „Bushido” din Galați au revenit acasa cu șapte medalii de aur și patru de argint. La finele saptamanii trecute, Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a participat cu zece luptatori la Cupa „Bushido”, gazduita de Galați.…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national, precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori cu experienta in domeniul relațiilor de…

- O tanara de 18 ani a fost arsa de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor care a avut loc in sud-vestul Germaniei. Polițiștii au inceput sa investigheze acest caz. Conform martorilor, tanara a...

- Comunicat de Presa In premiera mondiala, Primaria Municipiului Turda și TVR organizeaza semifinala Eurovision 2018 in subteran, in Salina Turda! Datorita faptului ca Eurovision este un eveniment organizat exclusiv pentru

- Problema gunoaielor din zona gradiniței nr. 10 din Alba Iulia pare una fara rezolvare. Oamenii care locuiesc in blocurile din vecinatate sunt disperați din cauza focarului de infecție de care se lovesc zilnic și de care nu mai scapa. Un cititor al ziarului Alba24 ne sesizeaza din nou cu privire la faptul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat astazi la cea de-a VII-a ediție a „Serbarilor Zapezii”, in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste…

- Un fotograf din Alba Iulia vrea sa reinvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoila Marza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reusit sa imortalizeze in cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului roman. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane…

- Clujul va ridica doua statui pentru a marca anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire de la 1918. Pe Bulevardul Eroilor se va amplasa statuia celui care a citit declarația unirii de la Alba Iulia, cardinalul Iuliu Hossu. În…

- Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia s-a clasat pe locul I la Olimpiada județeana de handbal, la baieți, atat la ciclul liceal cat și la cel gimnazial. In conformitate cu calendarul național al competițiilor sportive școlare din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (clasele IX – XII )…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Teatrul de Papuși ”Prichindel” Alba Iulia da startul spectacolelor pentru copii, in acest an. De luni, 22 ianuarie, va fi pus in scena spectacolul “Capra cu trei iezi”, la Casa de Cultura a Studentilor. Adaptare de Cristian Pepino, dupa Ion Creanga, ”Capra cu trei iezi” este un spectacol in regie colectiva,…

- Valul de zapada care a lovit Alba Iulia in ultimele ore a produs blocaje in mai multe zone din oraș și a ingreunat mult traficul rutier pe arterele intens circulate. A nins aproape doua zile la Alba Iulia si, ca de fiecare data, prima zapada se pare ca i-a luat prin surprindere pe cei care ar […]

- In week-end-ul care a trecut, la Sala de Sport a Orasului Ghimbav a avut loc cea de-a patra editie a „Cupei Iernii” la handbal, competitie organizata de Clubul Sportiv Sporting Ghimbav. Au participat peste 250 de sportivi, la trei categorii de varsta: juniori 2, juniori 3 si juniori 4, atat…

- Meci foarte important pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care intalneste miecuri, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918” (intrarea libera), pe Universitatea Cluj, vicecampioana editiei precedente. Formatia condusa de Manuel Rodriguez a inregistrat doua esecuri la rand in Liga…

- Ziua Culturii Naționale este sarbatorita si la Alba Iulia, printr-un program pregatit de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” si Consiliul Județean Alba. Luni, 15 ianuarie 2018, printr-o serie de manifestari cultural-artistice se va omagia personalitatea marelui poet Mihai Eminescu.

- Centrul Militar Judetean Galati anunta ca Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de admitere in anul 2018 la profilul matematica-fizica la patru colegii militare nationale. Astfel, concursurile vor avea loc la urmatoarele institutii militare de invatamant liceal: Colegiul National Militar…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- Handbalistul Tudor-Robert Dragoi (ce va aniversa 16 ani in luna februarie) a evoluat recent pentru echipa nationala a Romaniei de juniori. Tudor-Robert Dragoi, impreuna cu un alt sportiv ce a activat la LPS Alba Iulia, portarul Sergiu Birescu, face parte din Centrul National Olimpic de Excelenta „Marian…

- De la distracție, la spital! 19 persoane au ajuns la spital direct de la petrecerea de Revelion, dupa ce au consumat bucatele pregatite pentru masa festiva la bucataria unei pensiuni din Alba Iulia. Surse din cadrul DSP au declarat ca 14 persoane au ajuns la spital cu salvarea și alții cu mașinile proprii.…