VEZI AICI recomandările specialistului: 10 tehnici practice pentru a nu deveni delăsători la locul de muncă Cea mai mare capacitate a minții este de a se concentra pe un singur lucru pentru o perioada mai lunga de timp. Concentrare inseamna atenție, iar daca iți dorești sa iți crești puterea de concentrare e nevoie sa iți dezvolți abilitatea de a acorda atenție unui anumit gand, unei sarcini sau unui obiectiv pentru o […] The post VEZI AICI recomandarile specialistului: 10 tehnici practice pentru a nu deveni delasatori la locul de munca appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca din cadrul ITM Arad – Serviciul Securitate și Sanatate in Munca readuc in atenția angajatorilor obligațiile legale pe care le au cu privire la masurile de protecție a personalului angajat, in perioadele cu temperaturi extreme. In cazul in care temperatura exterioara a aerului depașește…

- Obezitatea reprezinta la ora actuala una dintre cele mai frecvente boli cu care se confrunta intreaga omenire, iar studiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca 39% dintre adultii planetei sunt supraponderali, in timp ce 13% sunt chiar obezi. Majoritatea populației lumii traiește in țari unde…

- Bullying-ul reprezinta o forma de abuz emoțional și fizic asupra copiilor de catre alți copii și se manifesta foarte des in mediul școlar. De cațiva ani insa, acest fenomen devine tot mai periculos și imprevizibil, deoarece s-a mutat in mediul online, unde cel care abuzeaza nu are nevoie de mușchi,…

- Funcțile omului sunt cuprinse din trasura, cai, vizitiu și stapan. Doar stapanul din om poate face ca omul sa slabeasca sau sa elimine grasimea, afirma psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții. „In aceasta metafora, vizitiul trasurii este inteligența noastra, știe…

- Daca ne apelam copiii cu „prințule” sau „prințeso” atunci cand sunt mici, aceștia iși vor construi o percepție greșita despre relațiile umane, iar la maturitate, aceste atitudini se vor acutiza in relația cu familia, soțul/soția sau chiar colegii de munca. In opinia psihologul Lenke Iuhoș, acest set…

- Daca ne apelam copiii cu „prințule” sau „prințeso” atunci cand sunt mici, aceștia iși vor construi o percepție greșita despre relațiile umane, iar la maturitate, aceste atitudini se vor acutiza in relația cu familia, soțul/soția sau chiar colegii de munca. In opinia psihologul Lenke Iuhoș, acest set…

- Zeci de meșteri populari din mai multe țari in care traiesc slovaci participa in acest weekend la Nadlac la manifestarea internaționala „Oua incondeiate și aranjamente de primavara”. Evenimentul a ajuns la cea de-a zecea ediție și a atras vizitatori din intreaga zona. Oua sculptate și infrumusețate…

- Parintii sunt cei care impun stilul de viata pe care il va adopta un copil, sunt responsabili pentru alimentatia copiilor și de comportamentele pe care le adopta copilul. Din nefericire, intr-o societate in care toate activitațile se desfașoara contra-cronometru, este extrem de dificil sa mai acordam…