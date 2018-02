Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- "O noapte de coșmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut inregistrarile cu procurori de la Antena 3. Așa ar spune orice om normal, obișnuit cu regulile democrației, statului de drept, justiție legala, respectarea legilor etc. Eu spun doar bravo celor care și-au prezervat dovezi ale abuzurilor…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Emisiune exploziva duminica seara, pe Antena 3, prezentata de Mihai Gadea si Mircea Badea! Cei doi au anuntat, la editia speciala a emisiunii, ca vor prezenta dovezi cu falsificare de probe, plantare de documente in masina si fabricarea unui dosar care viza un prim-ministru al Romaniei! ”Martori falsi”,…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, iese la rampa cu inregistrari bomba, in care dezvaluie cum procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Citeste si: Noi INREGISTRARI SOCANTE cu procurorul Negulescu:…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Victorie in instanta pentru una dintre cele mai contestate sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), filiala de la Ploiesti. Procurorii au reusit condamnarea intr-un dosar in care este implicat si cumnatul fostului premier, Victor Ponta.Citește și: RUSINOS! Unde a dus revolutia fiscala:…

- Inca un director trimis in judecata de procurorii DNA Ploiești in dosarul in care este vizat și Iulian Herțanu, cumnatul lui Victor Ponta, dar și fostul deputat Sebastian Ghița, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a ales sa...

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mita într-un dosar disjuns din cel în care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Intrebat luni seara, in cadrul unei emisiuni tv, cum descrie chemarile repetate la DNA, președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu ii e teama, pentru ca nu a facut nicio infracțiune. „Am ințeles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman și am facut un grup infracțional care a funcționat, cred ca și…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala sau Don Juan-ul de la DNA- dupa ce tatalui, mai exact lui Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova ii facuse dosar, iar fiicei sale ii trimitea mesaje de amor- si a altor patru…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Intrebat cum descrie chemarile repetate la DNA, Dragnea a spus ca nu ii e teama, pentru ca nu a facut nicio infractiune. "Am inteles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman si am facut un grup infractional care a functionat, cred ca si acum functioneaza. Nu vreau sa ma refer foarte mult la…

- In aceasta dimineața la ICCJ s-a inregistrat o bomba in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghița este cercetat alaturi de alți procurori și polițiști. Procurorul Mircea Negulescu, mult mai bine cunoscut opiniei publice sub numele de "Portocala" va fi reaudiat de instanța suprema.

- A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand aceste…

- Ce acuza procurorii: In ceea ce priveste infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat: Se retine ca persoana juridica Tel Drum SA a fost implicata in mod direct in activitatea grupului initiat in cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme presedinte al Consiliului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, miercuri, ca extind urmarirea penala in dosarul Tel Drum. Conform unui comunicat remis Vocea.biz , in dosarul rivind suspiciunea savarșirii mai multor infracțiuni, intre care obținerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanțari din…

- S-a finalizat cercetarea judecatoreasca in dosarul ANRP in care, printre alții, fost subprefect al Clujului, Mihnea Iuoraș, este acuzat de abuz in serviciu. Astfel, expertii numiti de instanta au constatat, surpriza, ca nu exista niciun prejudiciu. Totodata, Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Cand toata lumea credea ca s-a cumintit, Marian Ionescu a facut-o lata! A uitat de sotia lui si s-a sarutat pasional cu Alina Crisan. Se lasa cu divort?! Chiar daca este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista de la Antena 1, liderul formatiei Directia 5 a comis-o si nu cu oricine… chiar cu Alina Crisan,…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- ANAF verifica averea lui Sebastian Ghița din perioada 2011-2014. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca va incepe verificarea situației fiscale dintr-o perioada de patru ani, din 2011 pana in 2014. „Aceasta adresa poate fi consultata de titular la sediul organului fiscal emitent,…

- Dezvaluirile unei femei care a locuit cu criminala de la metrou. O femeie a stat sub acelasi acoperis cu terorista de la metrou, mai bine de un an si jumatate! O tanara, care nu a dorit sa-i fie facuta publica identitatea, a povestit – pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, cum era Magdalena…

- A fost dezlegat misterul celor 30 de autoturisme Dacia Duster noi care stau de cateva zile parcate in fața sediului Poliției Locale a Municipiului București din Piața Constituției. Mare parte din ele sunt destinate șefilor de direcții din Primaria Capitalei, deși sunt autospeciale cu dotari (stații…

- Continua audierile in dosarul Tel Drum! Petre Pitiș, directorul firmei TelDrum, a ajuns luni dimineața la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori, informeaza B1 TV.Pitiș este acuzat in dosarul ”TelDrum” de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma continuata.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au decis, miercuri, retinerea a trei politisti si a unui jandarm, pentru 24 de ore, dupa ce acestia au batut doi tineri pe care ii confundasera cu infractori. Tinerii au ajuns in stare grava la spital. Cei patru oameni ai legii sunt…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, referindu-se la tensiunile recente din PSD si la afirmatiile conform carora ar exista asemanari cu momentul plecarii sale, ca nu i se par comparabile situatiile si ca nici nu isi doreste sa fie. El a admis insa ca primit…

- Ministrul Muncii a gasit o 'explicație' pentru saracia din județele din sudul și nord-estul țarii și pentru ratele mari ale șomajului in aceste zone: mulținaționalele. Ministrul Muncii a afirmat ca multe companii și-au construit fabricile in apropiere de granița vestica a Romaniei, unde aveau aproape…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicat de DIICOT, pentru o frauda de un milion de euro. Totul s-a intamplat in aceasta dimineata. Ei sunt aguzati de infiintarea unui grup infractional organizat, aderare la grup infractional organizat, delapidare, bancruta…

- Premierul Mihai Tudose vorbește in aceasta seara despre mișcarile de strada, despre moțiunea de cenzura care a picat astazi, despre pensii și salarii, dar și despre apele tulburi din politica. Premierul a afirmat, la inceputul discuției sale ca lumea a inceput sa simta ca „este manipulata și ca nu vine…

- Tatal fostului ministru de Finante Darius Valcov a declarat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2011 a cumparat trei lingouri de aur pentru a le face cadou nepotilor, in timp ce Lavinia Sandru a vorbit de sute de mii de euro obtinuti la nunta cu Valcov.Dumitru Valcov,…

- Conform surselor citate, suspectii si avocatii lor au fost notificati de procurorul de caz de masura impunerii sechestrului si vor fi informati si personal, ceea ce inseamna ca ar putea veni la DNA pentru desfasurarea procedurilor necesare. Directia anticoruptie spunea, pe 13 noiembrie, ca prejudiciul…

- Cazul procurorului „Portocala” Negulescu, de la Ploiești nu este un unicat. La Bihor s-a constituit, la varful structurii locale a DNA, un veritabil grup organizat. Exista o tripleta de procurori care fabrica și falsifica acte in dosare. Numele lor sunt: Ciprian Man, Teofil Ilisie și Cristian Ardelean.…

- Fericire maxima in familia lui Dan Voiculescu! Mogulul a fost achitat in dosarul Antena Group-RCS&RDS deoarece "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, iar in cazul fiicei sale, Camelia, magistratii au aratat ca participarea acesteia la infractiunea de santaj a fost "accidentala“,…

- Jurnalistul Dan Andronic face dezvaluiri de ultim moment in cadrul audierilor din comisia SIPA. Jurnalistul sustine ca raportul de inventariere a documentelor din cadrul arhivei SIPA a fost secretizat in mod ilegal. Mai mult, Andronic sustine ca intreg raportul a fost evaluat si recent, cand ministrul…