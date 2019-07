Stiri pe aceeasi tema

- Explicațiile prof. univ. dr. Eugen Avram Analizand cazul mediatizat in saptamana 17-30 iunie 2019 privind adopția fetiței Sorina din Baia de Arama (Mehedinți), prof. univ. dr. Eugen Avram, directorul Departamentului de Psihologie din cadrul Universitații București, atrage atenția asupra faptului ca,…

- Analizand cazul mediatizat in saptamana 17-30 iunie 2019 privind adopția fetiței Sorina din Baia de Arama (Mehedinți), prof. univ. dr. Eugen Avram, directorul Departamentului de Psihologie din cadrul Universitații București, atrage atenția asupra faptului ca, in momentul de fața, in Romania, actele…

- Fetița din Baia de Arama a fost adoptata de o familie de romani din America, dupa ce nicio familie din țara nu a dorit sa o adopte, potrivit autoritaților. Și fosta asistenta maternala a dat de doua ori declarație ca nu dorește adopția, potrivit VeDemJust. Pe de alta parte, familia la care a crescut…

- Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internaționala a Sorinei, fetița adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. Totodata, instituția a facut și o cerere de ordonanța președințiala pentru a interzice parinților adoptivi plecarea din Romania impreuna…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din…

- Liderul UNPR Gabriel Oprea intervine in cazul fetiței din Mehedinți, condamnand comportamentul procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pe care il califica „abuziv și infiorator”. Oprea mai spune ca legislația in domeniul adopției trebuie modificata neaparat.„Cazul…

- Sorina, o fetita de opt ani a fost luata cu mascatii, vineri dimineața, din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, dupa ce copila a fost adoptata de o familie de romani stabiliți in America. Viorica Dancila spune ca situatia fetitei din Mehedinti…