Direcția de Asistența Sociala Arad vine in sprijinul persoanelor fara adapost, avand in vedere temperaturile scazute și intensifica anchetele pe teren. Impreuna cu Poliția Locala Arad formeaza echipe mixte in vederea identificarii persoanelor fara adapost și indrumarea acestora catre Adapostul de Noapte, care este situat pe str. 6 Vanatori, nr.55. Capacitatea acestuia este de 50 […] The post VEZI AICI ce trebuie sa faci daca vezi persoane fara adapost appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .