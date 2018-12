Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, in urma cu ceva timp, ca discrepantele dintre pensionarii care au muncit acelasi numar de ani vor disparea dupa ce noua lege a pensiilor va fi adoptata de Parlament. "Am introdus o serie de beneficii. Precizez ca cei care sunt la ora actuala…

- "Sper ca astazi (luni - n.r.) sa aiba majoritatea garantata in Senat", a declarat Liviu Dragnea, la finalul ședinței Biroului Politic Național al PSD care a avut loc luni la Parlament. Intrebat de ce a fost amanat votul asupra legii și daca partidul a pierdut majoritatea in Senat, liderul…

- Liviu Dragnea a declarat, despre Legea pensiilor care figureaza pe ordinea de zi a plenului de luni al Senatului, ca spera sa aiba majoritatea garantata la vot. Afirmația vine in contextul in care forul superior al Parlamentului a amanat de doua ori votul asupra proiectului, din lipsa de cvorum,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament.

- Pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca si care au iesit la pensie in perioada 1990- 1 ianuarie 2011 benefiviaza de o recalculare inca din aceasta luna. Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari a inceput de la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale…

- Noua Lege a pensiilor, ce urmeaza sa fie votata in Parlament, a suferit cateva modificari fata de forma pusa in dezbatere publica in luna august. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca, la propunerea sindicatelor a fost introdusa infractiunea de stopaj la sursa, pentru a se evita…

- Ministrul Muncii a anuntat schimbari de ultima ora la pensii. Olguta Vasilescu a vorbit despre o noua majorare decisa in sedinta PSD. Practic, la majorarile cu rata inflatiei, s-ar putea adauga la pensii inca doua puncte...