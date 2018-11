Ve"ti teribile despre Alexandru Ar"inel! Motivul real pentru care s-a retras de la teatru

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si americanca Vania King s-a retras din proba de dublu inaintea meciului cu cuplul Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia), cap de serie numarul sapte, programat in optimi, la turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale…

- Nu este directorul Societații de Transport Public Timișoara, dar de cand Sorin Supuran a fost zburat din funcția de director general interimar, nu de puține ori primarul Robu a decis ce se intampla in cadrul STPT. Acest lucru s-a intamplat și in ultima ședința a Adunarii Generale a Acționarilor (AGA)…

- Mierea romaneasca, certificata de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), lipseste cu desavarsire din marile lanturi de magazine. Motivul: retailerii impun „discounturi extraordinari de mari“, de pana la 50%. Acesta este si motivul pentru care consumatorii o pot achizitiona doar in targurile…

- Una din 8 femei va face cancer de sân în cursul vieții.Daca vreți o statistica și mai îngrijoratoare: o femeie din 3 va face cancer în decursul vieții… un cancer oarecare. Probabilitatea de a face un cancer este undeva catre 40%. Ca sa fiu și mai clar, 40% din oameni…

- Regina Elisabeta a II-a poarta, de cele mai multe ori, un curcubeu de culori. Nu toate deodata, evident, ci pe rand, insa toate de-o intensitate evidenta. „E nevoie sa iasa in evidenta, pentru ca lumea...

- Ariana Grande trece printr-o perioada nefericita dupa moartea rapperului Mac Miller. Artista s-a vazut nevoita sa-și dezactiveze comentariile pe contul de Instagram la cateva ore dupa ce lumea intreaga a aflat despre dispariția rapperului. Motivul? Exact cum credeai! Contul artistei a fost lovit de…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Pitesti. Fata de 13 ani a fost gasita aseara, fara viata, in dormitorul ei. Adolescenta a fost gasita fara suflare chiar de fratele mai mare. Acesta a incercat sa intre in camera fetei, insa a vazut ca usa este blocata, asa ca a fortat incuietoarea. In fata ochilor…

- In cursul zilei de ieri, reprezentanții CE Oltenia au publicat in SEAP oferta de inchiriere a Hostelului Miami din Targu-Jiu, asta dupa ce s-a anunțat in mass-media ca pe data de 17 septembrie ar urma sa aiba loc o licitație deschisa, cu o etapa de calificare și o etapa de licitație cu strigare.…