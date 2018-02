Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a afirmat joi ca Guvernul "carpeste de fapt gaurile facute tot de el in sistemul fiscal", referindu-se la Ordonanta de Urgenta care vizeaza angajatii part-time si care ar urma sa fie adoptata in aceeasi zi de executiv. In opinia sa, reforma fiscala…

- Ministrul de Finante da asigurari ca se vor gasi solutii, dupa ce revolutia fiscala a provocat un adevarat dezastru in teritoriu.Citeste si: Masurile fiscale provoaca DEZASTRU in teritoriu: Bugetele primariilor si ale Consiliilor Județene au SCAZUT dramatic "Ca principiu, orice problema…

- Economistii Bancii Centrale Europene (BCE) apreciaza ca reducerea impozitelor pe companii in SUA ar putea eroda baza impozabila in Europa prin intensificarea competitiei globale pentru impozite mai mici, transmite AP, scrie agerpres.ro.

- Fondul Monetar International prevede o crestere mondiala apropiata de 4% pentru urmatorii doi ani, adica putin mai mult decat cele 3,7% procente estimate toamna trecuta. FMI isi justifica alegerea in special prin impactul pozitiv asteptat al reformei fiscale americane, potrivit Les Echos , citat de…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Viceprimarul orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a declarat, in conferinta de presa a filialei PNL Brasov, ca bugetul localitatii pentru acest an este mai mic cu 10 milioane de lei fata de 2017, din cauza noilor schimbari legislative in domeniu, fapt care va duce la investitii mai putine decat s-ar fi…

- Compania Walmart a decis sa creasca salariile angajatilor la 11 dolari pe ora si sa ofere bonusuri bazate pe vechime, dupa cea mai mare relaxare fiscala din ultimii 30 de ani din Statele Unite, care avantajeaza mai multe companii, potrivit Fox Business. Cel mai mare retailer din lume a spus…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local 'pierde' 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. 'Marea…

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, intarind astfel cea mai mare victorie legislativa din primul sau an la conducerea tarii. Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima…

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- La emisiunea Capital LIVE, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, a realizat o radiografie a mediului de business și a tras un semnal de alarma cu privire la vulnerabilitațile economiei romanești.

- Presedintele american Donald Trump reuseste sa obtina prima reforma a mandatului sau, dupa ce Congresul a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor din SUA aproba versiunea definitiva a planului de reforma fiscala. Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat definitiv cu 224 de voturi pentru si 201 impotriva. Niciun congresman democrat nu a votat in favoarea proiectului legislativ. Impotriva proiectului au votat insa…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Senatul a adoptat, miercuri, reducerea taxelor pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, noteaza presa internationala.

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN. Planul de reforma fiscala a fost aprobat in Senatul american cu 51…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, potrivit Agerpres.

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Camera Reprezentantilor a aprobat, marti seara, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, insa proiectul propus de Administratia Donald Trump are nevoie si de votul Senatului, informeaza agentiile Reuters si Associated Press.

- Guvernarea PSD – ALDE, prin forma bugetului pe 2018, jefuiește comunitațile locale de banii necesari investițiilor și le blocheaza șansele la dezvoltare, susține președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Acesta spune ca, in urma respingerii amendamentului formulat de PNL, prin care 100%…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump.

- Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul legislativ initial in urma cu doar sase saptamani, va fi prima care va supune la vot, in cursul dupa-amiezii, actul normativ. Senatul va urma si el in cursul noptii de marti sau miercuri dimineata, dupa ce se vor finaliza dezbaterile maraton…

- Termenul limita pana la care angajatorii si angajatii pot negocia salariul brut pe 2018 expira miercuri, 20 decembrie. Pana acum, doar cateva mari companii au anuntat majorarile de venit si alte cateva ca discuta cu sindicalistii. Angajatorii nu sunt obligati sa creasca salariile, ci doar sa demareze…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca vasta reforma fiscala care urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare de Congres reprezinta "un cadou de Craciun" pentru clasa mijlocie, relateaza AFP. "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror…

- "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror venituri se situeaza la mijlocul scarii", a declarat Donald Trump inainte de plecarea la Camp David unde isi va petrece sfarsitul de saptamana. Dupa ce s-a exprimat ca aceasta reforma va fi o veste…

- Republicanii din Senatul si Camera reprezentantilor din SUA au ajuns la un acord asupra unui controversat proiect de lege care urmeaza sa stea la baza celei mai importante reforme fiscale din ultimii 30 de ani din aceasta tara.

- Guvernul ia din fondurile care ajungeau sigur in bugetele locale și le transfera la bugetul de stat, pentru a le putea realoca in diverse zone de interes ale clientelei partidelor aflate la guvernare. Așa putem sintetiza așa-zisa reforma fiscala pe care guvernul PSDragnea o pune in practica incepand…

- Liderul confederatiei sindicale Carte Alfa, Bogdan Hossu, le-a trimis o scrisoare deschisa sefilor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care semnaleaza situatia grava a angajatilor din Romaninia, cauzata de ordonanta "revolutiei fiscale", si cere ca legea de aprobare sau respingere…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci atrage atentia asupra efectelor OUG 79/2017 si reformei fiscale, de care “nu se bucura nimeni”. “De la 1 ianuarie 2018, intra in vigoare o ordonanța nociva, OUG nr. 79/2017 care modifica substanțial Codul fiscal și pe care Guvernul PSD-ALDE o lauda ca pe o mare ”revoluție…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, scrie agerpres.ro.

- 1.JURNAL ARADEAN. D-le deputat, unii politicieni iși exprima nedumerirea pentru faptul ca PNL se pronunța impotriva unor masuri liberale, doar de dragul de a critica Guvernul și PSD. Cum vedeti aceste afirmatii? Glad Varga. Evident ca sunt scoase din context, pentru a putea fi interpretate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca asa-zisa reforma fiscala a creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor. "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la asa-zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini…

- "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la asa zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor, fapt care se repercuteaza si aici in economia judetului dumneavoastra", a spus președintele.…