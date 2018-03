Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face ravagii in Capitala. Un camion a derapat pe strada Haiducului Dobiltoc și a agațat și rupt firele electrice.Potrivit informațiilor preliminare, mai multe strazi au ramas fara curent electric.Din fericire, in urma incidentului nicio persoana nu a avut de suferit.

- Un vatman al RATB care conducea un plug a ingropat in zapada calatorii care asteptau, vineri dimineata (23 martie), tramvaiul pe refugiul unei statii din Capitala. Aproximativ noua persoane au fost acoperite de valul de zapada. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, in statia de tramvai de pe…

- Serviciul „InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare informeaza ca, la moment, in capitala este inregistrat un accident rutier pe strada Trandafirilor, in apropiere de intersecția cu bulevardul Dacia.

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Consumatorii din strada Burebista, 80, și bulevardul Dacia, 47-57, inclusiv cu fracții, vor ramane miercuri, 21 martie, fara apa la robinet. Sistarile sunt planificate intre orele 09.00 și 15.00, timp in care vor fi efectuate lucrari de branșare a apeductului nou-construit din strada Dacia, 49/3, transmite…

- Iarna a pus stapanire pe țara noastra. Un copac de pe strada Muncești din Capitala a cazut in mijlocul strazii și a blocat circulația pe carosabil. Se pare ca nimeni nu a avut de suferit. Poliția se afla la fața locului.

- Drumurile de acces de la un santier de pe strada Studentilor din Capitala arata ca o adevarata mocirla. Camioanele care transportau pe timp de ploaie deseurile de pe urma demolarii unei cladiri aduceau tot noroiul in strada.

- Un crater cu o adancime de peste un metru a pus la grea incercare soferii din Capitala. Groapa s-a format pe partea carosabila de pe strada Armeneasca, din sectorul centru al orasului. Incidentul s-a produs astazi, iar motivul producerii este o conducta de apa, care s-a spart.

- Mircea Geoana s-a retras din viața politica și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implica, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, in miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe strazile din Capitala.

- Un cadavru dezmembrat a fost descoperit pe strada Sucevița din Capitala. Parțile corpului uman, cel mai probabil de femeie, se aflau intr-o geanta aruncata intr-un tomberon. Descoperirea a fost facuta de un angajat de la salubritate, care matura strada. "In geanta se afla corpul dezmembrat al unei…

- Totul s-a petrecut in fata unui bar. In imagini se vede cum victima este lovita in repetate randuri. Barbatul a reusit sa scape si sa depuna plangere la politie. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Agresorul…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Un barbat, de aproximativ 40 de ani, din comuna galateana Pechea, este suspectat ca si-a ucis, joi, fosta amanta cu mai multe lovituri de cutit, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia l-ar fi parasit in urma cu cateva luni si s-a intors la sotul ei. Din primele informatii se pare ca barbatul…

- O tanara din Galati a fost injunghiata in drum spre serviciu. Fata a fost atacata in plina strada de barbatul de care se despartise. Potrivit observatorulph.ro, surse din ancheta spun ca barbatul i-a aplicat femeii peste 15 lovituri de cutit in zona gatului, lasand-o fara suflare intr-o balta de…

- Romanii au iesit din nou in strada. Zeci de manifestanti protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei pentru sustinerea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Citeste si: Lovitura pentru suporteri: Al doilea cel mai mare stadion…

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, este suspendat pe parcursul zilei de sambata, 24 februarie, de la ora 07.00 pana la ora 16.00, din cauza unor lucrari de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Atentie, soferi si pietoni! Primaria Capitalei anunta ca sambata, 24 februarie, intre orele 07:00 si 16:00, va fi inchisa circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski.

- Un accident de lux a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Capitala. O mașina de marca Jaguar luata la drive test a fost facuta zob la doar cațiva metri.Deocamdata nu se cunoaste cauza producerii accidentului si daca sunt persoane care au avut de suferit.

- Circulatia rutiera a fost restrictionata incepand de vineri dupa-amiaza din cauza unei avarii la reteaua de apa. Mijloacele de transport public din zona au circulat, pe durata efecuarii lucrarilor, pe trasee modificate.

- Circulatia rutiera pe strada 31 August din Capitala, tronsonul cuprins intre strada Tighina și Ismail, va fi suspendata astazi, pana la ora 16. In zona vor avea loc lucrari de curatare a copacilor.

- Cruzimea unor oameni duce la fapte de neinteles. Mai multe animale au fost gasite ucise pe strada Independentei din Capitala.Potrivit oamenilor, animalele au fost descoperite in fata unui bloc de locuit. Acestea aveau rani in regiunea gatului si erau impachetate in pungi din plastic.

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- Panica în Capitala. O conducta de gaze de pe strada Sevastopol s-a spart în urma unui accident. Cei care locuiesc în zona spun ca o mașina ar fi trecut pe lânga țeava și ar fi spart-o.

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- O țeava sparta a inecat o strada din sectorul Centru al capitalei. Este vorba de strada Columna intersecție Tighina. Potrivit martorilor, strada a fost inundata, dupa ce o țeava a cedat. Responsabilii de la Apa-Canal Chișinau ne-au spus ca a avut loc o avarie, iar muncitorii sint acolo și incearca sa…

- La doar cateva zile de la crima de la gradinița, cand patroana unitații a fost injunghiata mortal de fostul soț, o alta tragedie a fost evitata in ultimul moment. Un cuplu, a carei poveste de drogoste s-a transformat in ura, a fost desparțit de polițiști inainte ca lucrurile sa degenereze. Soțul a incalcat…

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…

- Dumnezeu este peste tot. O știu credinciosii care vin sa se roage in fiecare duminica la biserica improvizata intr-un ... vagon. Lacașul a aparut acum 12 ani pe strada Petricani din Capitala, datorita donațiilor.

- Accicent in capitala, pe strada Armeana, intersecție cu strada Bernardazzi. Un Fiat nu a cedat unei mașini de model Toyota și a lovit-o din plin. Accidentul a fost filmat de o camera de bord. Potrivit unuir martor, șoferul a lasat mașina și a fugit de la fața locului.

- Pe str.Armeneasca in apropiere de intersecție cu str.A.Bernardazzi, este inregistrat accident rutier, fapt despre care a fost informat serviciul abilitat, respectiv se circula cu dificultate pe str.Armeneasca. Astfel, recomandam conducatorilor auto: sa se conformeze neconditionat indicatiilor agentilor…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre Compania „Gas Natural Fenosa”, pe data de 24 ianuarie 2018, in intervalul orar 13:00-18:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din strada: str. Drumul Viilor, 26-30 inclusiv cu fractii.​…

- Locuiesc in cea mai ravnita zona din Capitala, insa conditiile de trai par mai degraba specifice unui catun indepartat. Este vorba despre cateva familii de pe strada Lev Tolstoi care nu sunt conectate la sistem de canalizare.

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Scriitorul Mircea Cartarescu spune ca va participa la protestul de sambata din Capitala, precizand ca el nu va renunța niciodata la orientarea pro-europeana, statul de drept, independența justiției și drepturile omului. Voi merge la protestul de azi cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade. Ca…

- Mega protest, în aceasta seara, în Capitala! Mii de oameni din toata țara se vor aduna în Piața Univeristații, nemultumiți de legile justiției si de modificarea Codului penal și a Codului fiscal.

- Sambata, 20 ianuarie, sunt așteptați in Capitala zeci de mii de oameni, potrivit evenimentului organizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide, care vor manifesta fața de modificarea legilor Justiției, Codului penal și Codului...

- Drumul este parțial blocat. Vorbim porțiunea strazii de la str. Bernardazzi pina la str. Kogalniceanu. Dupa cum reiese din fotografiile facute de martorul ocular, copacul sau ramura groasa au cazut exact de-a curmezișul drumului, blocind complet traficul. Șoferii sint indemnați sa evite calatoriile…

- Un tanar din Capitala si-a pus viata in pericol. Acesta circula pe mijlocul drumului fara sa ii pese de masinile care treceau pe strada. Acesta insa avea un comportament ciudat, cauta capuse despre care sustinea ca se aflau pe el. Un martor l-a filmat si a incercat sa il determine pe barbat sa circule…

- Gunoiul apare peste noapte in unele zone de agrement din Capitala. Scuarul de pe strada Hristo Botev a fost salubrizat acum citeva zile de muncitorii de la Spatii Verzi, iar dimineata gramezile de deseuri erau la loc. Oamenii continua sa arunce peste tot pungi, pahare din plastic si sticle: "Chiar ieri…

- Mai puține ambuteiaje pe strada Mihai Viteazul - Columna din direcția sect.Centru spre sect.Rișcani. Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca astazi a fost reorganizata circulația rutiera pe aceste strazi.

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Alexandru cel Bun.La fața locului au sosit pompierii și ambulanța. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu sunt.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște. Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Accidentul s-a produs pe strada Mihail Kogalniceanu, din Capitala. Din cauza unui pieton care a traversat strada neregulamentar, un sofer a intrat cu masina intr-un taxi. Impactul a fost unul violent. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Nici unul dintre soferi nu era baut, dar martorii…

- Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca va amenaja un parcaj auto rezervat pentru automobilele de serviciu pe terenul alaturat cladirii din strada Igor Vieru, 15/2. O dispoziție în acest sens a fost semnata de catre viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, transmite…