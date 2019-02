Veteranul de aviatie Ion Dobran a primit marti, cu ocazia implinirii a 100 de ani de viata, Ordinul ''Virtutea Aeronautica'' in grad de Cavaler, in semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse Romaniei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Ion Dobran a fost inaintat si la gradul de general-locotenent - cu trei stele, in retragere, prin decret prezidential. El a fost sarbatorit la sediul Statului Major al Fortelor Aeriene, in prezenta sefului SMFA, general maior Viorel Pana, a unor consilieri si secretari de stat, ofiteri de aviatie, veterani de razboi.…