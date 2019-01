Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei continua campania de transferuri din aceasta iarna si, potrivit declaratiilor finantatorului Gigi Becali, il va aduce sub comanda lui Mihai Teja pe Adrian Stoian. Fotbalistul de 28 de ani care si-a inceput cariera la Scoala de Fotbal Gica Popescu, dar care a...

- Mihai Teja i-a pus pe jucatorii de la FCSB in cantonamentul din Spania sa-și aleaga capitanul prin vot democratic, in vestiar. Corespondența GSP din Spania Fotbaliștii roș-albaștrilor au scris pe cate un bilețel numele celui care ar vrea sa le fie capitan. Din informațiile GSP, Mihai Pintilii (34 de…

- FCSB se afla in aceste zile in cantonament in Spania, la Marbella, insa Mihai Teja a intampinat deja primele probleme. Romario Benzar (26 de ani) a suferit o accidentare ușoara. Corespondența GSP din Spania Fundașul dreapta de la FCSB a suferit o contractura la antrenamentul de astazi și, ca sa nu forțeze,…

- Pintilii, Teixeira și Momcilovic se pregatesc separat. Capitanul FCSB va intra normal abia la finalul cantonamentului și va rata startul campionatului, iar ultimii doi vor evolua cu Shanghai Shenhua și cu Dinamo Kiev. Vești bune pentru steliști! Mihai Pintilii, Filipe Teixeira și Marko Momcilovici se…

- Mihai Teja ii are la dispozitie in cantonamentul de la Marbella pe Filipe Teixeira (39 de ani), Marko Moncilovic (31 de ani) si Mihai Pintilii (34 de ani). Potrivit Telekom Sport, cei trei se pot pregati normal incepand cu zilele urmatoare si vor putea evolua in partidei test din Spania, scrie Mediafax.FCSB…

- FCSB trage tare in cantonamentul din Spania, acolo unde antrenorul Mihai Teja incearca sa-și impuna stilul in fața jucatorilor. Corespondența GSP din Spania La antrenamentul de azi, desfașurat o temperatura excelenta, 18 grade, jucatorii au dat tot ce au putut pentru a-l impresiona pe Teja. Mihai Pintilii,…

- Pe vremea cand domina autoritar baschetul autohton, in 11 ani de vis pentru ploieștenii iubitori ai sportului jucat la panou, multipla campioana a Romaniei, CSU Asesoft, iși modifica lotul, in proporție mare, in fiecare vara, dar destule transferuri s-au efectuat și iarna. Parca intr-o incercare de…

- Linia de tren cu ecartament lat nu este o concurenta pentru Romania, spune Norbert Hofer, ministrul federal austriac pentru transport, intr-un interviu acordat dr. Alex Todericiu. Oficialul austriac a vorbit si despre romanii din Austria. Hofer va vizita tara noastra in anul 2019.