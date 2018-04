Veterani ai furturilor din buzunare din Timisoara, prinsi in timp ce furau, desi erau sub control judiciar

Stiri pe aceeasi tema

- Protocoalele SRI cu institutii din sistemul judiciar reprezinta un act de politie politica, sustine deputatul PSD Catalin Radulescu. "Au intrat oameni in puscarie oameni care poate sunt nevinovati (...) Oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu, si-au pierdut…

- Sambata, in jurul orei 19.30, prin apel 112, o persoana, pasager al unui autoturism, a annțat ca in urma unor șicanari in trafic, conducatorul unui alt autoturism i-a amenintat, pe el și pe ceilalți pasageri ai mașinii, cu un pistol. In cel mai scurt timp, un echipaj al Secției 6 Poliție și un echipaj…

- Polițiștii clujeni au acționat, în noaptea de joi spre vineri, pentru prevenirea încalcarii legislației rutiere și a întrecerilor neautorizate.”La data de 29/30.03.2018, în intervalul orar 23.00 – 02.00, polițiștii Secției 2 Poliție și ai Biroului…

- Tanarul de 20 de ani din Cugir ce a fost prins de politisti dupa ce a furat doua autoturisme si fara sa detina permis de conducere, le-a condus pe drumurile publice, a fost retinut. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir au luat masura retinerii,…

- Tanara de 29 de ani din Ocna Mureș, reținuta sub acuzația de inșelaciune, dupa ce ar fi dat mai multe țepe pe internet, este cercetata sub control judiciar. Oamenii legii susțin ca femeia le promitea clienților ca le aduce produse din afara Uniunii Europene, de pe site-ul aliexpress.com, fara taxe vamale,…

- Totul s-a petrecut in șapte septembrie 2017, pe strada Bogdaneștilor din Timișoara. Un batran in varsta de 69 de ani numai ce ieșise dintr-un sediu CAR dupa ce a scos 845 de lei. La ieșire a fost abordat de un individ care l-a invitat la o cafea la un local din apropiere. Au discutat cateva…

- Perchezițiile s-au desfașurat miercuri dimineața in Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș sunt cei care au descins in casele suspecților. Oamenii legii spun ca cei vizați de ancheta ar fi vandut țigari de contrabanda in localitatea…

- Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti a murit. Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti din judetul Valcea și-a pierdut viața la locul de munca, in dimineața zilei de sambata, 17 martie, fiind strivit de un utilaj pe care lucra. , a declarat ca accidentul de munca s-a petrecut…

- Furturile care ar fi dus la prabusirea unui apartament de la etajul I al unui bloc de locuinte sociale din Lupeni au continuat si dupa ce acesta a fost evacuat. Oamenii inceput sa fure caramizi din peretii cladirii pentru care autoritatile locale anunta reabilitarea.

- O patrula de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 Ploiești a dat, ieri, de un caz mai puțin obișnuit. Un individ cercetat deja, sub control judiciar, și condamnat anterior pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost depistat la volan, pe o strada din municipiu, deși avea permisul de conducere…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…

- La data de 24 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Targu Carbunesti au fost sesizati de primarul localitatii Turburea, cu privire la faptul ca, in noaptea de 23-24 februarie a.c., in locuinta a doi soți, de 82 respectiv 88 de ani, din comuna, ar fi patruns, fara drept, trei barbati,…

- Potrivit uni comunicat al IPJ Constanta, sutorul prins in flagrant delict in timp ce ii solicita unui barbat suma de 2000 de euro pentu a solutiona un accident rutier, in care fiica acestuia ar fi fost implicata, a fost incarcerat in arestul IPJ Constanta. Pe numele acestuia fiind emis mandat de arestare…

- Un tanar a amenințat ca iși omoara iubita in Timișoara și a starnit panica in randul vecinilor care au asistat uluiți la grozavie. Individul, inarmat cu un cuțit, a batut din ușa in ușa și a strigat ca orice persoana care va ieși va pieri dintr-o lovitura. Locatarii unui bloc din Timișoara au fost treziți,…

- Cateva sute de persoane protesteaza, joi searaa, in mai multe orașe din țara dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce la București „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, ca urmare a cererii…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD. La Iasi s-au…

- La data de 15 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Scutelnici si Sectiei de politie rurala Smeeni, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt din locuinta.

- Politistii si procurorii din Faget au anuntat ca in urma celor patru perchezitii facute luni dimineata la Nadrag au reusit sa adune mai multe probe impotriva suspectilor. ”Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii ianuarie, patru persoane ar fi sustras carburant din mai multe autoturisme stationate…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, un barbat in varsta de 43 de ani din Tulcea a provocat saptamana trecuta un eveniment rutier. El conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiul Tulcea, iar la un moment dat a intrat cu masina in doua autoturisme parcate.…

- Un barbat in varsta de 38 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban, pentru furt de portmoneu.Incidentul a avut loc in maxi-taxi de pe ruta nr.121, str.

- Raspunsul Poliției dupa moartea prematura a unui adolescent de 18 ani, rapus de etnobotanice, și dupa ce numai in ultima saptamina șapte tineri au ajuns drogați la spitalul din Buzau. Oamenii legii din județele Buzau, Galați și Prahova, sub coordonarea procurorilor DIICOT Buzau au reușit sa destructureze…

- Mamele a trei copii de la Școala Generala nr. 28 din Municipiul Constanța au mers in cursul zilei de 30 ianuarie la unitatea de invațamant pentru a depune plangeri cu privire la comportamentul agresiv al unui alt elev. Dupa ce au plecat de la secretariatul școlii, femeile au intrat in școala și l-au…

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unei fetite de 5 ani batuta si tinuta legata de mama si bunica. Ambele femei au fost plasate de procurori sub control judiciar, iar fetita si ceilalti 3 frati minori au fost plasati in grija unui asistent maternal.

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- Totul, spun taximetriștii, ar fi pornit dupa ce cinci șoferi de la Uber le-ar fi agresat un coleg in zona parcarii Iulius Mall. Cel agresat a anunțat prin stație cele intamplate și a cerut ajutorul colegilor. Zeci de șoferi de taxi, aflați in Timișoara la momentul solicitarii, au plecat in…

- Un barbat in varsta de 22 de ani din Timisoara, care pe parcursul lunii ianuarie a spart o masina si a furat tot ce era de valoare, a fost identificat de oamenii legii din cadrul Sectiei 1 Timisoara. Tanarul are acum dosar penal pentru furt calificat. Hotul a dat lovitura in 10 ianuarie, atunci cand…

- Un tanar in varsta de 22 de ani este cercetat de cadre ale Secției 1 Poliție, dupa ce a furat mai multe bunuri dintr-un autoturism. In 10 ianuarie, barbatul a spart geamul unei mașini parcate in Timișoara și a furat o borseta ce conținea un aparat medical, provocand un prejudiciu in valoare de 1.500…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Cei opt barbati care au furat mai multe aparate de tip PayPoint si au realizat un prejudiciu de 50.000 de euro au fost arestati preventiv de Tribunalul Constanta pentru 30 de zile. Ei au fost dusi in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.Tribunalul Constanta a admis, joi…

- Polițiștii timisoreni au reținut doi barbați, de 27 și 32 de ani, care au furat bunuri in valoare de 6200 de lei dintr-un autoturism. Ieri, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat doi barbați la scurt timp dupa comiterea unui furt dintr-un autoturism. „In fapt, cei in cauza,…

- Cei doi copii in varsta de 14 ani au fost prinși pe raza Secției 3 Poliție, imediat dupa ce au spart primul autoturism. Se pregateau sa dea atacul la alte doua mașini parcate, insa au fost luați pe sus de polițiști. „In fapt, cei in cauza, prin spargerea geamului, ar fi sustras dintr-un autoturism,…

- Gigi Cristian Rusescu, de la Sectia 5 Politie Constanta, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata de magistratii din Judecatoria Constanta si poate fi atacata la Tribunalul Constanta. Gigi Cristian Rusescu a fost trimis in judecata, la finele lunii septembrie 2017, de procurorii Parchetului…

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tanar, care, fiind sub control judiciar, ar fi sustras material lemnos și ar fi condus un autovehicul, neavand permis de conducere. Ieri, tanarul a fost prezentat instanței și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din cercetari a rezultat ca, la inceputul…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- In perioada 10-12 ianuarie, polițiștii de la Prevenirea Criminalitații au ieșit pe strazile Timișoarei pentru a discuta cu cetațenii despre modurile in care aceștia pot preveni furturile din mașinile proprii. Oamenii legii au imparțit flyere, iar la sediile centrelor comerciale importante…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri acuzați de sustragerea mai multor bunuri dintr-un magazin alimentar și agresarea agenților de paza.”La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un…

- La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 69 de ani, din Constanta, care a fost apelata, pe telefonul fix, de catre o femeie, care s a recomandat ca fiind fiica sa, aducandu i la cunostinta faptul ca se…

- In cursul zilei de ieri, 10 ianuarie a.c., in jurul orei 03.00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 75 de ani, din Constanta, care le a relatat ca a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi nepotul acesteia, spunandu i ca ar fi…

- Doua femei insotite de trei copii, de etnie roma, au vandalizat containerele pentru colectarea de haine donate de aradeni in folosul sarmanilor, amplasate in Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad. Containerele respective sunt amplasate in apropierea Sectiei 1 Politie, in zona magazinului Unicarm si…

- O femeie in varsta de 23 de ani a fost prinsa de polițiști ai Secției 1 cu mana in poșeta unei doamne. Victima se afla intr-o stație de tramvai din Timișoara cand tanara i-a sustrat portofelul din poșeta. Oamenii legii au prins-o pe hoața și au recuperat prejudiciul. Polițiștii au intocmit pe numele…