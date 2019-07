Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv dupa ce a intrat in casa altui barbat, de la care ar fi avut de recuperat bani, iar in urma unui conflict cu acesta, l-a amenintat cu moartea si a tras un foc de arma in directia sa, insa nu l-a nimerit. Potrivit unui comunicat remis, luni,…

- ARAD. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au solicitat arestarea preventiva a barbatului – cercetat pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie -, judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Arad dispunand arestarea preventiva a acestuia pentru o…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni de savarsire, in perioada februarie – iunie 2019 , a infractiunilor de contrabanda si complicitate la contrabanda – se arata intr-un comunicat de presa remis redacției…

- Un individ a tras cu pistolul intr-un polițist și un jandarm. Tanarul de 28 de ani a devenit agresiv cand i-au fost cerute documentele, a scos pistolul și a tras. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar agresorul a fost imobilizat și cel mai probabil va fi reținut. Focurile de arma s-au auzit sambata…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, miercuri, restituirea dosarului Mineriadei la parchet si au fost anulate ordinele de punere sub acuzatie a inculpatilor, dar si toate probele din rechizitoriu. Procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de…