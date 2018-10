Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 4.30, politiștii aradeni au fost sesizați la telefonul 112 ca in municipiul Arad, un barbat de 39 de ani din Horia, a fost impușcat de catre persoane necunoscute. „Se efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Oamenii buni și implicați fac lumea sa se miște. Este și cazul celor de la Organizația Salvați Copiii, filiala Timișoara, care au facut o noua donație catre Spitalul Clinic de Urgența „Louis Țurcanu”. Cele doua aparate au ajuns in dotarea secției de chirurgie a unitații sanitare. The post Aparate medicale,…

- Doi artiști și-un caine. Poveste despre plecare și ajungere in Banatul istoric. 1.538 kilometri. Acum, o expoziție de fotografie digitala, video, print digital, instalație și grafica. E povestea lui Renee Renard și Ciprian Chirileanu. The post Poveste despre Banat, cu doi artiști și-un caine. 1.538…

- Titularii de licente pot scoate din interiorul ariilor protejate suprafete de teren aferente perimetrului de exploatare a resurselor minerale pentru care exista licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, prevede o propunere legislativa depusa la Senat. Unul dintre inițiatori…

- Mai mulți deputați PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licențe sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafețele destinate exploatarii resurselor minerale.…

- Mai mulți deputați PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licențe sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafețele destinate exploatarii resurselor minerale,…

- Titularii de licente pot scoate din interiorul ariilor protejate suprafete de teren aferente perimetrului de exploatare a resurselor minerale pentru care exista licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, prevede o propunere legislativa depusa la Senat. Propunerea legislativa…

- UVT Agroland Timișoara a inceput sa pregateasca cel mai interesant sezon din istoria voleiului banațean. Reunirea lotului condus de Bogdan Paul a fost in efectiv redus, deoarece patru jucatoare sunt la loturile naționale. Clubul este in negocieri avansate cu inca doua voleibaliste. The post Agroland…