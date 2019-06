Vestul României, LOVIT de un adevărat taifun In alte parți, strazile s-au transformat in lacuri, dupa ce sistemele de canalizare au cedat. Probleme au aparut și pe calea ferata. Mai multe trenuri, cu sute de pasageri, au avut intarzieri uriașe, pentru ca liniile erau blocate, de copacii rupți de vant. In Dej, vantul a suflat cu 94 de kilometri pe ora. Furtuna – asemanatoare unui taifun, specific zonelor tropicale – a spulberat totul in cale. Imaginile filmate de pe o terasa au surprins momentul in care vijelia ridica de la sol mai multe resturi de ambalaje si indoaie arborii. Doi barbati incearca disperati sa sustina folia de protectie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

