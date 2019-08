Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Bistrița Civica ii cheama pe bistrițeni, sambata 10 august, in Piața Petru Rareș pentru a marca un an de la protestele reprimate violent de jandarmi in București. Membrii asociației bistrițene spun ca nu mai sunt dispuși sa accepte nepotismul și cer depolitizarea instituțiilor publice. Chemarea…

- Siguranța și ordinea publica consuma anual 5,7% din bugetul consolidat al statului. In uniunea Europeana doar Bulgaria (7,2% din buget) și Letonia (6% din buget) cheltuiesc mai mult pentru ordinea și siguranța publica. La capatul opus se afla Danemarca, cu 1,7% din PIB pentru ordine și siguranța publica,…

- In timp ce tinerii noștri pleaca din țara cu sutele, o italianca de 21 de ani a decis sa se stabileasca in Romania. Mai mult, este printre fetele care s-au inscris la școala de pompieri din Galați. Este primul an in care școlile de subofițeri recruteaza și femei.

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane organizeaza, in temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, la sediul sau din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de conducere vacant de:…

- Condițiile de admitere la Școlile de Poliție, precum Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" sau Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascar Campina, au fost modificate, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Ea a facut un apel la toate partidele politice parlamentare sa ia imediat in dezbatere proiectul presedintelui Klaus Iohannis "Romania educata" si sa fie transpuse in legislatia actuala cele mai bune solutii pentru scoala romaneasca."Felicitari celor peste 86 de mii de elevi care au reusit…

- România avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decât media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). La bauturi alcoolice si…

- Un lucru mai rar intalnit in Romania postdecembrista este sa ai unitațile școlare neincapatoare și sa fii nevoit sa construiești altele sau sa le extinzi ... The post Natalitate peste media Uniunii Europene, intr-o localitate timiseana! Se mai construiește o școala appeared first on Renasterea banateana…