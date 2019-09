Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura din Odobești, prin bunavoința Domnului Horia Dumitrescu, directorul Muzeului Vrancei – Muzeul Vrancei va publica intr-un volum colectiv, o parte din cele mai importante cercetari realizate de specialiștii instituției pe raza Orașului Odobești și in fondurile arhivistice vrancene. Este…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a inceput, astazi, lucrarile de modernizare pe strada Regele Ferdinand, in cadrul proiectului „Creșterea și imbunatațirea spațiului pietonal in zona urbana – Modernizarea strazilor Regele Ferdinand, E. Zola, S. Puscariu, Tipografiei (tronson 1, respectiv 3) și a scuarului…

- O așezare de tip ”villa rustica”, din Roma Antica, de mari dimensiuni, care dateaza din secolul al II-lea, a fost descoperita de o echipa de arheologi, în cartierul Oarda de Jos, din Alba Iulia. Potrivit primelor cercetari, vila ar fi o adevarata ferma agricola, care a aparținut unei…

- Arheologii israelieni au anuntat ca au identificat ruinele „Bisericii apostolilor” in zona Marii Galileii, din nordul Israelului, a declarat recent Mordechai Aviam, de la Colegiul Academic Kinneret, citat de DPA.

- Arheologii din Israel au declarat joi ca au descoperit ruinele unei moschei cu o vechime de 1.200 de ani - unul dintre cele mai vechi astfel de edificii din lume, informeaza Xinhua. Ruinele au fost descoperite intamplator in timpul pregatirilor pentru construirea unui nou cartier la Rahat, un oras beduin…

- Arheologii israelieni au descoperit ruinele unei asezari imense, cu o vechime de 9.000 de ani, datand din Neolitic, in apropierea Ierusalimului, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitatilor din Israel, citata de DPA. "Este pentru prima data cand o asezare de mari dimensiuni din Neolitic - de acum…

- Periculos pentru perenitatea ecosistemelor, fenomenul modificarilor climatice ameninta si istoria: in Groenlanda, incalzirea climei afecteaza vestigii arheologice, din care unele dateaza din urma cu 2.500 de ani inaintea erei noastre, potrivit unui studiu publicat joi in revista Nature, relateaza…

- Arheologii din Israel au anuntat luni ca au localizat amplasamentul unui fost oras al filistenilor, mentionat in povestea biblica a regelui David, in perioada in care acesta era urmarit de regele Saul, informeaza AFP. Orasul Ziklag era condus de un rege filistean care domnea in orasul…