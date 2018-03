Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat marti un proiect normativ prin care vor scadea accizele la motorina utilizata in transporturile cu camioane mai grele de 7,5 tone si in transporturile de pasageri in microbuze, autobuze si autocare, informeaza Mediafax.„In scopul mentinerii competitivitatii…

- Propunerea vine "ca urmare a intarzierilor generate de asigurarea prin bugetele locale a plații respectivelor cheltuieli, cat și fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatorești executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata…

- Ministrul Educației naționale a emis un ordin prin care se aproba Metodologia de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene, iar personalul selectat în temeiul prezentei metodologii

- Senatul a adoptat, miercuri, legea privitoare la plata eșalonata a drepturilor caștigate in instanța de cei din sistemul de Educație, ca urmare a taierilor de salarii din anul 2010. In acest caz, Senat este for decizional, iar legea va pleca la promulgare, daca nu va fi atacata la Curtea Constituționala.Legea…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Destinația EDEN Marginimea Sibiului a participat la concursul lansat de Asociația EDEN, EDEN Network Association Innovation Prize 2018, și a obținut locul 3 la tema Cele mai bune practici pentru dezoltarea economiei locale in destinațiile EDEN. Read More...

- Ministerul Educației anunța noi schimbari pentru elevi. Conform unui proiect de lege, aceștia ar putea sa aiba mai multe ore de istorie, intrucat parlamentarii iși doresc sa fie introdus "principiul loialitatii fata de valorile nationale".

- Dupa o perioada cu temperaturi mult sub media normala pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca valorile termice încep sa creasca, la Cluj.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 10 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anunțat ca va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea Romaniei in exterior. Andreea Pora a calculat ce ar caștiga Dragnea in urma unei astfel de legi și de ce vrea liderul social-democrat…

- Vesti bune vin de la Ministerul Educatiei. Toti angajatii din sistemul de invatamant vor primi tichete de vacanta. Acestea se vor acorda in functie de numarul de ore lucrate si nu trebuie sa depaseasca 1.450 lei, au anuntat sindicat...

- În perioada 12 – 18 martie, polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Române care acționeaza pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi au depistat 39 de conducatori auto care circulau cu viteze excesive. Pe tronsonul Turda-Gilau al Autostrazii…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) incepe luni mutarea in noul sediu, situat tot in Bruxelles, in apropierea celui vechi. Transferul celor aproximativ 4000 de angajati in noul cartier general va...

- Clientii Telekom Romania, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, vor primi reduceri la factura si credit suplimentar la cartelele prepay, precum si beneficii aditionale, in contul nefunctionarii serviciilor mobile in data de 5 martie, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, operatorul…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in…

- ”Guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile” a declarat ministrul Apararii Mihai Fifor. “Incadrarile pe care dorim sa le facem in perioada imediat urmatoare sunt functii de toate tipurile, de toate categoriile: si…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.Citește și: Soferii de pe bancheta…

- Dupa câteva zile în care întreaga țara a fost lovita de un val puternic de ger, valorile termice încep sa mai creasca în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj.Vineri, meteorologii anunța înca vreme destul de rece, cu temperaturi cuprinse…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Peste 1.000 de angajati din aparatul central al Ministerului Finantelor, adica 80% din total, au incasat in luna decembrie a anului trecut salarii nete de peste 4.600 de lei net pe luna (1.000 de euro net), scrie Ziarul Financiar. Salariul mediu în luna decembrie a anului trecut în rândul…

- Salariul mediu in luna decembrie a anului trecut in randul celor 1.251 de angajati din minister a fost de 5.000 de lei net, in usoara crestere (cu 2%) fata de decembrie 2016, cand in minister lucrau 1.283 de persoane. Cel mai mare salariu a fost incasat in luna decembrie de catre ministrul finantelor…

- Vești bune pentru elevii și parinții acestora, din Ghermanești. Pana la jumatatea lunii septembrie, cladirea noii școli va fi data in folosința. Primaria Snagov a semnat, pe 22 februarie, contractul de execuție a lucrarilor, care vor incepe de indata ce vremea o va permite. Articol aparut in nr. 391…

- Cele 24 de echipe participante la EURO 2020 vor împarti între ele 371 de milioane de euro, suma cu 23% mai mare fata de EURO 2016, a anuntat luni Uniunea

- Dubla crima, in Capitala!Un cetatean libian si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Surse judiciare…

- Autorii sau grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume cuprinse intre 25.000 si 45.000 lei brut, informeaza Ministerul Educatiei.Citeste si: Dana Chera face noi DEZVALUIRI, dupa ce a anuntat ca e…

- Bucuresti, 8 februarie 2018. Mirunette International Education a lansat pe 1 februarie 2018 concursul national de limba engleza Mirunette Language Competition, editia a VI-a, organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Ministerul Educatiei. Astfel, toti elevii cu varste…

- Preturile terenurilor agricole la nivel national se situeaza intre 2.500 euro si 10.000 euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzactionat 100.000 de hectare, susțin specialiștii Ministerului Agriculturii. Acestia precizeaza…

- ”Scandalul zilei sau scandalul saptamanii este reprezentat de efectele legii salarizarii unitare și efectele revoluției fiscale. E multa demagogie, e mult populism, e multa impostura și ipocrizie. Fundamentele care au stat la baza legii salarizarii unitare au fost juste, din punct de vedere social,…

- Permisul de conducere se obtine tot mai greu. De exemplu, la Constanta, 65 de candidati dau zilnic proba practica, insa foarte putini reusesc sa treaca. Scolile de sofei propun ca proba practica a examenului pentru obtinerea permisului sa se desfasoare in prezenta unor ingineri acreditati, fara ca politistii…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Vesti bune despre Simona Halep! Oficialii turneului de la Dubai au anuntat pe site-ul oficial si pe canalul de Twitter ca Simona Halep va participa la competitia care se va desfasura in perioada 19 - 24 februarie 2018. Romanca nu s-a inscris initial la turneul de la Dubai, optand pentru luna februarie…

- Nu intotdeauna este nevoie de studii superioare pentru a castiga multi bani. O spun cei care lucreaza in saloanele de infrumusetare, de exemplu. Angajatii din acest domeniu fura meserie sau studiaza singuri pentru a avea rezultate bune pe plan profesional. Ar fi nevoie insa de un pic de talent si mai…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și fostul premier Mihai Tudose au depus un proiect de lege prin care, incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, sa se plateasca eșalonat titlurile executorii caștigate de salariații din Educație, in instanțe. Citește și: Liviu Dragnea lanseaza…

- Nu ai nevoie de nimic, decat de munca si talent, nu ai nevoie de nicio diploma dupa parerea mea.” Pasiunea tine locul licentei in meseria de desenator de tatuaje. Cei care vor sa aiba o cariera in acest domeniu trebuie sa fure meserie de la profesionisti. Vlad Constantin, artist tatuator: „Am facut…

- Ministerul Educatiei si Stiintei din Ucraina a prelungit perioada de tranzitie pentru implementarea "articolului lingvistic" din noua Lege a educatiei pana in 2023, a anuntat saptamana trecuta ministrul educatiei ucrainean Lilia Grinevici, conform portalului Rakurs.ua.Ministerul a acceptat…

- Val de scaderi salariale, în urma transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat! De la personalul auxiliar din instante si parchete, la profesori sau îngrijitori, toti s-au revoltat dupa ce si-au primit fluturasul de salariu.

- Vesti extraordinare pentru politisti vin chiar de la Ministerul de Interne! "Miercuri, 31 ianuarie 2018, a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI. Acest act normativ asigura punerea in aplicare, la nivelul MAI, a prevederilor…

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- De la 1 ianuarie, salariul minim pe economie a crescut la 1.900 de lei brut. Aceasta modificare le-a adus romanilor care au salariul minim pe economie peste 100 de lei in plus in mana, fața de anul trecut.Acum, romanii primesc vești uriașe, informeaza Bugetul.ro. Salariile vor crește din nou.…

- Vești bune pentru profesori și invațatori. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Anul Nou vine cu vesti bune pentru sefii de institutii oentru ca au parte de majorari salariale care au intrat deja in vigoare de la 1 ianuarie, asta dupa ce salariul minim pe economie a crescut de la 1450 de lei la 1900 de lei. Potrivit legii salarizarii unitare, sefii de institutii au salarii…

- CALCULATOR SALARII 2018. Contributiile sociale vor ramane CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmand sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar insemna pentru…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant, un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale! A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar poți afla ce te așteapta in anul ce tocmai a venit!

- Bogdan Stancu (30 de ani) a primit o veste extraordinara cu cateva ore inaintea finalului de an. Primele zile ale lui 2018 ar putea reprezenta și mutarea sa la un alt club. Razvan Lucescu il dorește pe atacantul lui Bursaspor la PAOK, iar grecii au facut deja o oferta pentru jucator in valoare de 1.750.000…