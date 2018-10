Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand de maine (marti - n.r.), fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, 100.000 de fermieri isi vor primi banii, iar in urmatoarele zile alti 350.000 de fermieri vor…

- Agricultorii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans, incepand de marti, 16 octombrie, subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna, a informat luni premierul Viorica Dancila conform Agerpres.ro. Incepand de maine marti n.r. , fermierii care au depus cereri unice…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca incepe acordarea de subvenții in avans pentru fermieri. Conform premierului, peste 450.000 de fermieri vor beneficia de subvenții in valoare de 200 de milioane de euro. ”Incepand de maine fermierii care au depus cereri de plata vor primi in avans subvențiile. Chiar…

- ”Incepand de maine, fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi, in avans, subvențiile necesare, pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, o suta de mii de fermieri iși vor primi banii, iar in urmatoarele zile, alți 350.000 de fermieri vor beneficia…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca incepe acordarea de subvenții in avans pentru fermieri. Conform premierului, peste 450.000 de fermieri vor beneficia de subvenții in valoare de 200 de milioane de euro.”Incepand de maine fermierii care au depus cereri de plata vor primi in avans subvențiile.…

- Ministerul Educației anunța ca a semnat saptamana aceasta doua contracte de finanțare din fonduri europene in valoare totala de 114 milioane de euro pentru a fi folosiți pentru programele „Bani de liceu” și „Bursa profesionala”, elevii beneficiari urmand a primi lunar 250, respectiv 200 lei.Citește…

- Cei 4.000 de angajati ai Consiliului Judetean Buzau si ai institutiilor subordonate vor primi, pana la finele lunii noiembrie, tichetele de vacanta pentru anul 2018. Acest lucru este posibil dupa ce Guvernul a alocat judetului Buzau, prin rectificare bugetara, aproape 6 milioane de lei. Voucherele,…

- Pe 6 și 7 octombrie, romanii sunt chemați la urne sa decida daca vor ca in Constituție sa scrie explicit ca familia se intemeiaza doar intre un barbat și o femeie. Acum, prevederea este doar in Codul Civil. Intrebarea de pe buletinul de vot la referendum – „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a…