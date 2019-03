Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. George Burcea a confirmat informațiile care au aparut in presa. In aceasta noapte, cu puțin timp inainte de ora 22:00 s-au confirmat zvonurile infioratoare potrivit carora Andreea Balan a facut un stop cardio-respirator. Anunțul oficial a venit chiar de la soțul artistei. George Burcea a spus ca, intr-adevar, cantareața a suferit un stop cardio-respirator, dar ca se simte bine acum, atat ea, cat și bebelușa. „In urma zvonurilor care au tot circulat, doresc sa confirm ca intr-adevar, Andreea a suferit un stop…