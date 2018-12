Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…

- Protestele „vestelor galbene” sunt o „catastrofa” pentru economia franceza, susține ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire. Aproape 125.000 de protestatari au ieșit, sambata, in strada, iar peste 1.200 dintre aceștia au fost arestați. De asemenea, mai multe obiective turistice, printre care Turnul…

- Dupa o saptamana de la producerea unui cutremur puternic si unui tsunami care au facut ravagii in insula indoneziana Sulawesi, Hasnah isi aminteste cu greu numele tuturor rudelor pe care incearca sa le gaseasca printre mormanele de noroi si resturi care au fost, pana recent, cartierul ei, relateaza…

- Aproximativ 200 de politisti au fost mobilizati marti dimineata pentru 12 perchezitii in Grande-Synthe (Nord), la sediul Asociatiei religioase „Centre Zahra France“ si la domiciliile principalilor sai conducatori, din cauza „sustinerii apasate“ a acestora fata de „mai multe organizatii teroriste“, a…