Veşti teribile despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu. "Îl chinuie mult. Mult prea mult" Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu nu s-a imbunatatit deloc, spre dezamagirea tuturor romanilor. Medicii incearca imposibilul pentru a-l face bine pe artist in timp ce sotia sa refuza deconectarea acestuia de la aparate. La jumatatea lunii mai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa un stop cardio-respirator, iar la scurt timp dupa a intrat in coma, medicii recomandand sa fie deconectat de la aparate. Multe vedete s-au rugat si inca se roaga pentru ca artistul sa se faca bine, iar ultima persoana care a facut o declaratie publica cu privire la starea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au donat sange, marți, pana la orele pranzului, pentru Mihai Constantinescu, la Spitalul Floreasca. Printre cei care au venit sa doneze s-a numarat și artistul Petre Geambașu, impreuna cu soția sa. Medicii nu le-au recoltat, insa, sange, din cauza varstei. Petre Geambașu și…

- Vești bune despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu. De aproape o luna, interpretul se afla in coma indusa la spital, insa de cinci zile reuseste sa respire singur. A fost deconectat de la aparate, dupa cum a declarat prietenul sau. Artistul Adrian Daminescu a facut dezvaluiri despre starea…

- Mihai Constantinescu se afla in spital de doua saptamania, iar soția lui, Simona Secrier, a fost tot timpul alaturi de el. Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire ale artistului de 73 de ani, dar partenera lui de viața nu poate accepta posibilitatea sa-l piarda. Simona…

- Mihai Constantinescu ar putea fi transferat in strainatate. Cel putin asa intentioneaza sotia sa, anunta Romania TV. Din pacate, ea a fost refuzata deja de mai multe clinici din Europa pe motiv ca starea de sanatate a artistului nu permite ca acesta sa fie mutat. Mihai Constantinescu este in continuare…

- Inima lui Mihai Constantinescu si a reluat functiile, dupa trei stopuri cardio respiratorii. Este prima veste buna pe care a primit o in ultima saptamana sotia artistului, care a ajuns sa se roage la moastele Sf. Nectarie pentru o minune, potrivit Romania TV. Mihai Constantinescu este in continuare…

- Mihai Constantinescu este in stare critica la Sectia de Terapie Intensiva, la Spitalul Floreasca, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor lui. Sotia lui, Simona Secrier, a lansat un apel catre fanii acestuia. Ea le cere tuturor sa se roage pentru artist. "Tot ce pot sa va spun este…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, in contextul mortii lui Razvan Ciobanu, ca Romania are o capacitate de reactie si de mobilizare mai mica fata de alte state pentru combaterea consumului de droguri. Presedintele Senatului considera ca politicienii nu s-au implicat suficient in aceasta problema, potrivit…

- Avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale lui Razvan Ciobanu, a scris un mesaj emoționant despre creatorul de moda care a murit in a doua zi de Paște, intr-un accident rutier pe un drum din Constanța. „27 de ani ne-am iubit, ne-am injurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am ras și am plans…