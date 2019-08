Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii sunt in stare de șoc. Au primit o veste dinamita. Li se vor taia voucherele, tichetele de vacanța, dar și toate sporurile. Este anunțul opoziției care nici nu se gandește sa mai ofere beneficii angajaților de la stat in detrimentul celor de la privat. Totul se va intampla daca PNL va ajunge…

- Nu sunt vești bune despre pacienții care au fost raniți in urma atacului sangeros de la Sapoca. Noua persoane au ajuns la spital, in timp ce alte patru au murit pe loc, dupa ce Nicolae Lungu s-a dezlanțuit și a lovit pe oricine i-a ieșit in cale.

- Vești importante! Voucherele de vacanța pot fi folosite și dupa data de expirare a acestora. In luna octombrie a acestui an expira voucherele de vacanța primite de bugetari in cursul anului trecut. In spațiul public s-a vehiculat tot mai mult ca acestea ar trebui folosite chiar cu o luna mai repede…

- Vești BOMBA pentru toți romanii care primesc vouchere! Puțini sunt cei care cunosc aceste detalii importante!Surpriza vine din partea specialiștilor,care spun ca voucherele de vacanța ar putea fi folosite și...Citește AICI ce zvon dezmint specialiștii, și cum ar putea fi folosite voucherele...…

- Statele Unite intentioneaza sa testeze un nou tip de racheta, in contextul retragerii din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dar Administratia Vladimir Putin someaza Washingtonul sa renunte la planurile de inarmare, condamnand din nou sistemul antibalistic din Romania, anunța MEDIAFAX.Surse…

- Vești bune pentru cei care au ratat prima runda de inscriere in Programul Rabla pentru electrocasnice 2019. Voucherele neutilizate in termenul de valabilitate, precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, vor fi disponibile…

- Meteorologii vin cu vești foarte proaste! In urmatoarele ore, mai multe județe din Romania sunt vizate de fenomene meteo periculoase și a fost emis cod roșu de averse puternice, precum și grindina de dimensiuni mari și medii.

- Vesti bune pentru mii de angajați romani! Potrivit unui proiect care este deja pe masa Ministerului Dezvoltarii si urmeaza sa fie aprobat curand, o noua categorie de romani va beneficia de sporuri la salariu.Cei care se vor bucura de noile sporuri sunt angajații din...Citește AICI cine sunt…